10 kişinin öldüğü okul saldırısı davasında babadan dikkat çeken savunma: 'Oğlumdan şikayetçiyim'

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı gerçekleştirerek 10 kişiyi öldüren, 15 kişiyi de yaralayan İsa Aras Mersinli’nin (14) tutuklu babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli (54) ile tutuklu annesi öğretmen Peyman Pınar Mersinli (52), ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve aileleri ile avukatlar katıldı. Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

BABAYA 10 KEZ MÜEBBET İSTEMİ

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Uğur Mersinli hakkında “olası kastla öldürme” suçundan 10 kez müebbet, “olası kastla yaralama” suçundan ise 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

BAŞSAĞLIĞI SÖZLERİNE AİLELERDEN TEPKİ

Duruşma Uğur Mersinli’nin savunmasıyla başladı. Mersinli’nin, “Ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun” sözleri salondaki ailelerin tepkisine neden oldu.

Aileler, “Bize hitaben konuşma yap. Her başsağlığı dileyene Allah razı olsun diyecek değiliz” ifadelerini kullandı.

“SİLAHLARIMI ÇALDIĞI İÇİN OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİYİM”

Hakkındaki suçlamaları reddeden Uğur Mersinli, saldırının failinin oğlu olduğunu belirterek şu savunmayı yaptı:

“Fail İsa Aras Mersinli için dava açılmalıdır. Fail İsa Aras Mersinli olduğuna göre azmettirme yok. Anne ve babalar cezalandırılsın, örnek olsun yaklaşımı son derece yanlıştır. TCK'daki kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının faili İsa Aras Mersinli'dir.”

İddianamede oğlunun saldırının faili olduğunun çok sayıda kez belirtildiğini söyleyen Mersinli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben İsa Aras Mersinli'den şikayetçiyim. Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır.”

OKULDAKİ REHBERLİK KAYITLARININ İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Mersinli ayrıca oğlunun 32 kez rehberlik servisine gittiğini belirterek bu görüşmelerin tarih ve nedenleri ile rehber öğretmenin notlarının tespit edilmesini talep etti.

Mersinli, “Olay anı ve öncesinde okulda yönetim boşluğu var mı? İsa Aras Mersinli'nin saldırgan tavırları olduğuna dair bir tanık beyanı yoktur” dedi.

'ÇANTANIN İÇERİSİNDE SİLAH OLDUĞUNU NASIL DÜŞÜNEBİLİRİM'

Anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları kabul etmedi.

Ağlayarak savunma yapan Mersinli, "Ben de başsağlığı dileyerek başlamak isterdim ama bir caninin annesi olarak gördüğünüz için ne diyeceğimi bilmiyorum. Olayın şoku içerisindeyim, ilaç kullanmaya başladım. Ne silahın sayısını ne de şekillerini bilmiyorum. Aras'ın baygınlık geçirip hastaneye kaldırılmasıyla ilgili eşim ilgilendi ve psikiyatriye gitmesi gerektiğinin söylendiğini söyledi. Biz de araştırma yaptık. Çok üzgünüm, herkes adına çok üzgünüm. Evden çıkarken gördüm ama çantanın içerisinde silah olduğunu nasıl düşünebilirim" dedi.

Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması devam ediyor.