10 kişinin öldüğü okul saldırısı davasında ilk duruşma başladı: İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısında!

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatının kaybettiği davaya ilişkin ilk duruşma Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli hakkında "olası kastla öldürme" ve "6136 sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlarından dava açtığı davanın bugün görülecek ilk duruşmada sanıkların bulundukları ceza infaz kurumlarından SEGBİS aracılığıyla katılmaları için ilgili ceza infaz kurumlarına müzekkere yazmıştı, sanıkların SEGBİS'le ifade vermesi bekleniyor.

Duruşma öncesi Kahramanmaraş Adliyesi önünde açıklama yapan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın avukatı Özcan Kara, bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en hunharca işlenmiş katliamlardan birinin yargılanmasına başlandığın ifade ederek, bu yargılama ve sonunda verilecek karar, bundan sonra ebeveynlerin çocukların eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön vereceğini söyledi.

"ŞÜPHELİLERİN EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Savcılık şüpheli Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis ve 30 yıla kadar hapis, Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ettiğini dile getiren Kara, "Bu iddianamenin temelinde gerekçe olarak da silahların evde yedi adet şarjörleri dolu vaziyette tabancanın bulunması ve iki adet av tüfeğinin bulunması olarak gösterilmekte. Aile hem çocuklarının psikolojik, psikolojik sorunlarının varlığını bilmekte hem de bu silahları evde muhafaza etmeden bulundurmaktadır. Savcılığın en temel gerekçesi bunlardır. Bunun dışında çocuğa atış poligonunda atış yaptırması da ayrı bir kusurlarıdır. Biz bu hunharca katliamın oluşmasına sebep veren şüphelilerin en ağır cezayı almaları için elimizdeki tüm hukuki mücadeleleri vereceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH, HUKUKA VE ADALETE UYGUN ÇOK AĞIR BİR KARAR ÇIKAR"

Avukat Özcan Kara’nın ardından söz alan İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri İl Başkanı Yardımcısı Ahmet Çabukel ise, böylesi olayların bir daha yaşanmaması için sanıkların en ağır bir şekilde ceza alması gerektiğini belirterek, "Maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hunharca yapılan en ağır saldırılarından bir tanesi. Biz bu saldırının karşılığının çok ağır olması gerektiğini, cezanın çok ağır çıkması gerektiğini ve bundan sonra herhangi bir okulumuzda böyle bir olayın yaşanmaması için en ağır önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat bunun için en önemli belge bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkacak karardır. İnşallah, hukuka ve adalete uygun çok ağır bir karar çıkar" diye konuştu.

DURUŞMA BASINA KAPALI GÖRÜLECEK

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşma basına kapalı gerçekleşecek. Mahkeme Başkanı, salonun fiziki yetersizliğinden nedeniyle basının duruşmayı takip etmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.