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10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı: Uyuşturucu testi yapılacak

10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı: Uyuşturucu testi yapılacak

1.10.2026 13:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı: Uyuşturucu testi yapılacak

TikTok, Instagram ve X üzerinden canlı yayın yapan 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.
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İstanbul merkezli 10 ilde sosyal medyada kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaparak gelir elde ettiği ileri sürülen belirlenen 10 fenomen yakalandı.

Gözaltına alınan fenomenlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik testlerden geçirildiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINANLAR

1-) Semih VAROL

2-) Cansum KAYA

3-) Ferhat BİLLOR

4-) Çağlayan YILDIRIM

5-) Onur SERMİK

6-) Elif AKDEMİR

7-) Onur CAN GÜZEL

8-) Mehmet Emin CİTER

9-) Mehmet Aden ARSLAN

10- Sinan Kaya

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