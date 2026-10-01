10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı: Uyuşturucu testi yapılacak

İstanbul merkezli 10 ilde sosyal medyada kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaparak gelir elde ettiği ileri sürülen belirlenen 10 fenomen yakalandı.
Gözaltına alınan fenomenlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik testlerden geçirildiği öğrenildi.
GÖZALTINA ALINANLAR
1-) Semih VAROL
2-) Cansum KAYA
3-) Ferhat BİLLOR
4-) Çağlayan YILDIRIM
5-) Onur SERMİK
6-) Elif AKDEMİR
7-) Onur CAN GÜZEL
8-) Mehmet Emin CİTER
9-) Mehmet Aden ARSLAN
10- Sinan Kaya