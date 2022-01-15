10 yaşındaki Aysel Şendirekler'in okul yolunda acı ölümü
Yalova'da, dün sabah okula giden Aysel Şendirekler (10), Ahmet Tanju G.'nin (40) geri manevra yaptığı, belediyeye ait çöp kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralandı. Şendirekler, hastanede hayatını kaybederken, Ahmet Tanju G. de polise teslim oldu.
Kaza, sabah saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi Çağdaş Sokak’ta meydana geldi. Ahmet Tanju G., Yalova Belediyesi’ne ait çöp kamyonuyla geri manevra yaptığı sırada, okuluna doğru yürüyen Aysel Şendirekler’e çarptı.
Küçük kız, ağır yaralanırken, Ahmet Tanju G. de kaza yerinden ayrıldı.
İhbarla gelen sağlık görevlileri, Şendirekler'i ambulansla özel hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Şendirekler, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Aysel Şendirekler, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Çöp kamyonu sürücüsü Ahmet Tanju G. ise bir süre sonra polise giderek, teslim oldu. Ahmet Tanju G.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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