10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı
Niğde’de arkadaşlarıyla koşarken düşen 10 yaşındaki Suriyeli çocuğun yüzüne demir saplandı.
Halepli İsa arkadaşlarıyla birlikte Hudavet Hatun parkında oyun oynarken evlerine doğru koşmaya başladı. Bir anda dengesini kaybeden küçük İsa duvardan bahçeye düştü. Düştü yerde bulunan beton bloktaki demir yüzüne saplandı.
KURTARILDI
Acı içerisinde kıvranan çocuğun yüzüne saplanan demiri görenler hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Niğde Belediyesi itfaiyesi ekipleri küçük İsa'nın yüzüne saplanan demiri elektrikli testere ile keserek onu demir bloktan kurtardı.
Sağlık ekipleri küçük İsa'yı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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