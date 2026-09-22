10 yaşındaki çocuk burun kanamasıyla hastaneye başvurdu: Boğazında canlı sülük bulundu

Siirt’te tekrarlayan burun kanaması şikayeti yaşayan Miraç Ö. (10), ailesi tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Begüm Arda tarafından yapılan muayenede, çocuğun bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan bölümünde canlı bir sülük olduğu belirlendi.

15 GÜN ÖNCE DEREDE YÜZMÜŞ

Miraç Ö.’nün öyküsünün incelenmesi sonucunda yaklaşık 15 gün önce Baykan ilçesindeki bir derede yüzdüğü ve kuyu suyu gibi kontrolsüz bir su kaynağından su içtiği öğrenildi.

Yapılan değerlendirmenin ardından sülük, Op. Dr. Begüm Arda tarafından kontrollü şekilde tamamen çıkarıldı. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“NADİR GÖRÜLEN BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK”

Op. Dr. Begüm Arda, tekrarlayan burun kanamasıyla hastaneye getirilen çocukta alışılmadık bir durumla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Tekrarlayan burun kanaması şikayetiyle gelen çocuk hastamızda, nadir görülen bir durumla karşılaştık. Muayenemizde bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan canlı bir sülük tespit ettik.”

Hastanın öyküsü ayrıntılı olarak değerlendirildiğinde yaklaşık 15 gün önce güvenliği belirsiz bir su kaynağıyla temas ettiğinin ortaya çıktığını belirten Arda, sülüğün uygun koşullarda tamamen çıkarıldığını söyledi.

KONTROLSÜZ DOĞAL SU KAYNAKLARINA DİKKAT

Bu tür vakaların oldukça nadir görüldüğünü belirten Arda, dere, kaynak suyu veya kontrolsüz doğal su kaynaklarıyla temas öyküsü bulunan kişilerde bu olasılığın da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Arda, özellikle nedeni belirlenemeyen ve tekrarlayan burun kanamalarında ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesinin önemine dikkati çekti.