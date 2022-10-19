10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ş.E.K., çarşı-mahalle bekçilerince yakalandı.
Anıt Park içerisinde devriye gezen çarşı-mahalle bekçileri, şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, koşarak kaçmaya başladı. Kısa süren takibin ardından şüpheli, yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında Ş.E.K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.E.K.’nin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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