10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ş.E.K., çarşı-mahalle bekçilerince yakalandı.

DHA
19 Ekim 2022 Çarşamba, 12:35
10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Anıt Park içerisinde devriye gezen çarşı-mahalle bekçileri, şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, koşarak kaçmaya başladı. Kısa süren takibin ardından şüpheli, yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında Ş.E.K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.E.K.’nin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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