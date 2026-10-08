100 milyonluk kâr elde ettiği iddia edilmişti… Biga Belediyesi’nde Mali Hizmetler Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Fon vurgununda Biga Belediyesi'nin 100 milyon Türk Lirası kar elde ettiği iddiasına dair Biga Belediye Başkanı Alper Şen açıklama yaptı.

Şen'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"7 Ekim 2026 tarihinde medyada gündeme gelen fon soruşturmasına ilişkin iddialarda Biga Belediyemizin adının da geçtiğini öğrendim. Konudan haberdar olur olmaz gerekli talimatları verdim ve ilgili işlemleri hızla başlattım.

Bu doğrultuda, Mali Hizmetler Müdürlüğümüz nezdinde, bilgim dahilinde olmadan yapılan işlemlere ilişkin iddialara konu olan hususlarda inceleme ve denetim süreci başlatılmıştır.

Süreç sonuçlanıncaya kadar Mali Hizmetler Müdürü, tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır.

İnceleme sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler titizlikle yerine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Kamuoyuna Duyuru https://t.co/Y12poNPEPO — Alper Şen (@alpersenbiga) October 8, 2026

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, Sözcü TV yayınında, Biga Belediyesi’nin adının fon vurgununda geçtiğini ve belediyenin fona 100 milyon TL para yatırıp sonrasında geri çektiğini öne sürmüştü.