100’ün üzerinde şirketine kayyım atanmıştı… Can Holding, 33 şirketini geri aldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütttüğü soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddiasıyla 100’ün üzerinde şirketine kayyım atanan Can Holding, 33 şirketini geri aldı.

Soruşturma kapsamında Can Holding'in pek çok yöneticisi tutuklanmış, 16 kişi ile 121 şirkete ait mal varlıklarına el konulmuştu, 100'ün üzerinde şirkete de kayyım atanmıştı.

'KAYYIM ÇALIŞANLARININ MAAŞLARINI ÖDEDİLER' İDDİASI

Sol Haber'in aktardığına göre el konulan ve kayyım atanan şirketlerin 33'ü yeniden Can Holding'e devredildi. İade kararının hemen ardından şirketler Can Holding yöneticilerine teslim edilirken, yöneticilerin Can Holding binasına gelerek katları gezdiği iddia edildi. Habere göre Can Holding patronları kayyımla beraber gelen çalışanların maaşlarını ödedi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddiasıyla jandarma eliyle operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen, Cemal Can ve Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ 16 Eylül'de mahkemeye sevk edilmiş ve tüm isimler tutuklanmıştı. Kenan Tekdağ, Mehmet Şakir Can ve Murat Can hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Betül Can, Zühal Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen ve Sevda Çimen’in de bulunduğu toplam 16 kişi ile 121 şirkete ait mal varlıklarına el konulmuştu.