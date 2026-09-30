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100 yıllık okula yıkım kararı verildi: ‘Şehirden koparmayın’

100 yıllık okula yıkım kararı verildi: ‘Şehirden koparmayın’

30.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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100 yıllık okula yıkım kararı verildi: ‘Şehirden koparmayın’

Atatürk’ün iki kez ziyaret ettiği Samsun 19 Mayıs Lisesi’nin yıkılarak kent merkezi dışına taşınması planına mezunlar ve yurttaşlardan tepki geldi.
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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün iki kez ziyaret ettiği Samsun 19 Mayıs Lisesi’nin yıkılarak kent merkezi dışına taşınmasına karşı mezunlar ve yurttaşlar bir araya geldi.

19 Mayıs Lisesi Dayanışma Platformu Sözcüsü Hasan Aktürk, okulun aynı yerde yeniden yapılması çağrısında bulunarak “Yıkım kararı varsa, yapım kararını da aynı anda ortaya koyun. 19 Mayıs Lisesi’ni şehirden koparmayın” dedi.

Aktürk, Atatürk’ün 1930’daki ziyaretinde bir coğrafya dersine katıldığını ve Hatay’ı harita üzerinde Türkiye sınırları içinde gösterdiğini söyledi. 

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