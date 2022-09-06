11 aracın lastiğini kesti, 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi
Bilecik’te park halindeki 11 aracın lastiklerini bıçakla patlatan C.B., kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı. C.B. ifadesinde, alkollü olduğunu ve olayı neden yaptığını hatırlamadığını söyledi.
Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak'ta park halindeki 11 aracın lastikleri 6 Eylül Salı günü 02.30 sıralarında bıçakla patlatıldı. Sabah işe gitmek için sokağa çıkan araç sahipleri, lastiklerini patlatıldığını görünce, durumu polise haber verdi.
'HATIRLAMIYORUM' DEDİ
Bölgeye gelen ekipler, sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, şüphelinin C.B. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade için Emniyet'e götürüldü.
C.B.’nin, çok alkollü olduğunu ve olayı neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Lastikleri görünce çok şaşırdığını ifade eden araç sahiplerinden Murat Sarı, "Sokaktaki 11 tane aracın lastiğini doğramışlar. Sabahleyin işe gittim. Bir telefon geldi, dediler ki ‘lastiği patlatmışlar.’ Geldik, durum belli. Sokakta bir düzensizlik var. Gece ne olduğu belirsiz kişiler geliyor bağırıyor, çağırıyor, garip garip hareketler. Allah sonumuzu hayır etsin ne diyeyim" dedi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
KAMERAYA YANSIDI
Bilecik'te, C.B.'nin park halindeki 11 aracın lastiklerini kestiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek sokağa gelen C.B.'nin, elindeki bıçakla araçların lastiklerine zarar verdiği görüldü.
C.B.'nin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- Celal Şengör'den 'Nuh Tufanlı' savunma
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- 'Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar'
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
- MHP seçim tarihi verdi
- İsmail Kahraman için harekete geçildi
- 'Utan Cem artık yeter'
- Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması