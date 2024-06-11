11 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:54

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:54

BOLU ilinde 11 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 11 Haziran Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, BOZARMUT, ÇETİKÖREN MANDIRALARI, FIRINLIK, IŞIKLAR, KONAKLAR, MERKEZ, MURSALLAR, ORTAKÖY, ORTAKÖY MERKEZ, TEKKEDERE, TEPECIK, TEPECİK, YAĞBAŞLAR, YENİPELİTCİK, YUKARI YAYLASI mahallelerinde AYDINCIK ASAGI YAYLA YOLU, AYDINCIK KÖYÜ YOLU, AYDINCIK YAYLASI, AYDINCIK YUKARI YAYLA YOLU, BOZARMUT KÖY YOLU, BOZARMUT KÖYÜ YOLU, ÇETİKÖREN KÖYÜ, ÇETİKÖREN KÖYÜ YOLU, ISIKLAR KÖY YOLU, IŞIKLAR KÖYÜ, IŞIKLAR KÖYÜ YOLU, KONAKLAR MAHALLE YOLU, ORTAKÖY KÖYÜ YOLU, ORTAKÖY MERKEZ KÖY YOLU, TEKKEDERE KÖY YOLU, TEKKEDERE KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE YENİ YERLEŞİM, TEPECIK MAHALLE YOLU, YAĞBAŞLAR KÖYÜ MURSALLAR MAH, YAĞBAŞLAR KÖYÜ YOLU, YENIPELITÇIK KÖY YOLU, YENİPELİKÇİK KÖYÜ FIRINLIK MAH, YENİPELİTCİK KÖYÜ YOLU, YENİPELİTÇİK KÖYÜ MERKEZ MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 11 Haziran Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI mahallelerinde DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMZALAR mahallelerinde HAMZALAR MAHALLE YOLU, ÖRENKÖY HAMZA MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 11 Haziran Salı 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMANLAR, SAGIRLAR, SAĞIRLAR mahallelerinde HAMZA BEY KÖYÜ DUMANLAR MAH, SAGIRLAR MAHALLE YOLU, SAĞIRLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR, BORAZANLAR, KILIÇARSLAN mahallelerinde 128, 128 SK., 136, 149, 149 SK., BOLU DÜZCE YOLU, D_100 KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU_8, SAFIR, SAFİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, İZZET BAYSAL, KARAÇAYIR, KÜLTÜR, MERKEZ, SEMERKANT mahallelerinde 3214, 3214 SOK., 3235. SK., 3261. SK., 48 KONUTLAR SİTESİ, 5020, AKINCI, AKINCI SK., AKTAŞ PARKI İÇİ YOLU, BOSTANCI SK., DR.ZİHNİ ÜLGEN SK., DUMANOĞLU SK., EMİN SK., FAKI CEMİL SK., GEZEK, GEZEK SK., GÖKTAŞ SK., GÖLCÜK BULVARI BULVAR, HACI HAMDİ SK., HACI YUSUF YAR, HALİLLER SK., HASRET SK., İNKILAP SK., İPEKLİ SK., İSMAİL KEMAL CD., KARABACAKOGLU, KARABACAKOĞLU SK., KIZIK SK., KOCABEY SK., KÖROGLU, KÖROĞLU SK., KUTUCUOĞLU SK., MEZBAHA SK., NAZLI SK., ÖZCAN SK., SARAÇ SK., SEHIT OSMAN ÇATANA, SEHIT SAMI AKBIYIK SK., SEHIT SELEN PASA, SERKAN, SEVAL SK., ŞEHİT OSMAN ÇATANA SK., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ SK., ŞEHİT SAMİ AKBIYIK SK., ŞEHİT SELEN PAŞA CD., TABAKHANE, TABAKHANE SK., TASHANCILAR, TAŞHANCILAR CD., TİMUR SK., UĞURLU SK., USTAOĞLU SK., YALÇIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇALAR, ASAGI, AŞAĞIKUZÖREN, BOZCAARMUT, BÜRNÜK, BÜRNÜK MERKEZ, FAKILAR, GIDIRIS, GÖLCÜK, KARTALLAR, KOLKÖY, KOLKÖY YAYLASI, KUZÖRENEMİRLER, KÜTÜKÇÜLER, MERKEZ, MEŞECİ, ORTA, RÜZGARLAR, ŞEREMETLER, TARAKÇI YAYLASI, YUKARI, YUVALCA, ZAHMANLAR mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, ANKARA BOLU YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, ASAGIKUZÖREN KÖY YOLU, AŞAĞIKUZÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, AŞAĞIKUZÖREN KÖYÜ YOLU, AŞAĞIKUZUREN KÖYÜ YOLU, AVŞAR KÖYÜ FAKILAR MAH, BALTALI KÖYÜ BOZCARMUT MAH, BALTALI KÖYÜ KÜTÜKÇÜLER MAH, BALTALI KÖYÜ YOLU, BALTALI YUKARI MAHALLE YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ, BÜRNÜK KÖYÜ ZAHMANLAR MAH, BÜRNÜK MERKEZ KÖY YOLU, ÇANAKÇILAR YAYLASI, ÇANAKÇILAR KÖY YOLU, FAKILAR KÖY YOLU, FAKILAR MAHALLE YOLU, GIDIRIS MAHALLE YOLU, GÖLCÜK MAHALLE YOLU, HOLUZ YAYLASI, IŞIKLAR KÖY YOLU, KARTALLAR MAHALLE YOLU, KOLKÖY YAYLASI, KOLKÖY KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, KUZÖREN DAĞLI KÖY YOLU, KUZÖRENDAGLI KÖY YOLU, KUZÖRENEMIRLER KÖY YOLU, KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ YOLU, NUHLAR KÖYÜ YOLU, NUHLAR MERKEZ KÖY YOLU, ORTA MAHALLE YOLU, RÜZGARLAR KÖYÜ YOLU, TARAKÇI YAYLASI, TARAKÇI YAYLA YOLU, YUVA YAYLASI, ZAHMANLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde BOYACILAR SK., YENI AKÇAKAVAK, YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 11 Haziran Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DORUK mahallelerinde ESKİPAZAR MENGEN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMIRLER KÖY YOLU, DEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 11 Haziran Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELİNÖZÜ, KARŞIKÖY, ORMANPINAR mahallelerinde GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 11 Haziran Salı 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇOMAK, TAŞKESTİ mahallelerinde ABANTYOLU CAMİ SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, FABRİKA YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.