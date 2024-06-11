11 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:54

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:54

SAKARYA ilinde 11 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1530. SK., BAYIR/1, CAMI, CAMİ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE/1, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MKS, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/1, ORTA/12, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER 1, YILMAZER CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 11 Haziran Salı 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BALKAYA, BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖHAN, GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKRAMIYE, ILK, İLMİYE CD., KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, NAILIYE, NAILIYE/1, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1/2, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/4, SÜKRÜ EFENDI, SÜKRÜ EFENDI/2, YILMAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNKUM mahallelerinde AYDIN SK., HUZUR RESTAURANT İÇİ YOLU, İL ORMAN MESİRE YERİ, KADER SK., KÖYDISI/1, KÖYIÇI 1, KÖYIÇI 1/3, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., SAKARYA CD., SAKARYA/2, SAKARYA/4, SAKARYA/6, SAKARYA/7, SAKARYA/9, SAKARYACD.SI, TEM OTOYOLU SK., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BIRINCI SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, BOSTAN, BÜKRE SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., HUZUR SK., IKINCISK./1, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARABULUT, KARABULUT SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KURTULUŞ CD., KUTUP SK., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE SK., NAILIYE CD., NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAİLİYE SK., POLAT, POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SEHIT TEVFIK, SINEM, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜKRÜ EFENDI/3, SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TAŞPINAR SK., YANIK, YANIK SK., YAPRAK, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKENT mahallelerinde MENDERES, SELANİK CD., TAŞYAR ÇK. SK., TEKİN SK., ULUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, GÖLKENT mahallelerinde AK, ALKAN SK., BAYRAKTAR ÇIKMAZI SK., BÜLBÜL SK., ÇESME SK., ÇEVRIK, ÇEVRİK CD., ÇİMEN SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., GÖLKEN BELEDİYESİ AÇIK PAZARI, GÖLKENT KÖYÜ YOLU, GÖLKENT/2, INÖNÜ, ISTIKLAL, İNÖNÜ CD., KALEBAYIRI CD., KAYMAK, KAYMAK SK., KIBRIS CD., KIRIM, NEHIRBOYU, ODACI SK., SAKARYA/GÖLKENT, SAKARYA/GÖLKENT/1, SELANIK CD., SEN, SHT.REMZI YILMAZ, ŞEHİT REMZİ YILMAZ CD., ŞEN SK., TEPE1, TÜRKKÖYÜ SK., VATAN (GÖL), VATAN (KOYUNAĞALI), VATAN (KOYUNAĞALI) CD., VATAN GÖLKENT, VATAN KOYUNAGALI CD., VATAN KOYUNAGILI/2, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIRAMAZANLAR, KASIMLAR mahallelerinde 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5743 NOLU SK., KASIMLAR, KASIMLAR CD., KASIMLAR/1, KAYNARCALI SEKO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELEBILER, ÇELEBİLER mahallelerinde ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TUZLA mahallelerinde 5003 NOLU, 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 8 NOLU SK., ATMACA, HAL, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., KOŞAR SK., ÜNSAL SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1367 NOLU, 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 5018 NOLU, 5038 NOLU SK., 5053 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU, 5059 NOLU SK., 5060 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5243 NOLU SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KUM SK., KUMKÖY SK., SANTIYE, SET ARKASI, SET ARKASI SK., ŞANTİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 5052 NOLU, ADAPAZARI KARASU YOLU, ANKARA CD., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Haziran Salı 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TUZLA mahallelerinde 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5207 NOLU, 5213 NOLU, 5215 NOLU SK., 5244 NOLU, ANKARA, HAL. CD., ILGAZ SK., KARTALLAR SK., KÖYİÇİ CD., ÖZCAN, YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM3, YILDIRIM-3 SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CIHADIYE, CİHADİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, 12. SK., 13. SK., 14. SK., ABDULLAH ATEŞ SK., AKHISAR, AYDINLIK, BALABAN SK., BAYIR SK., BEREKET SK., BOZÖREN SK., BUHARA, CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CIHADIYE, CIHADIYE/100, CIHADIYE/11, CIHADIYE/7, CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇAYIROVA, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DUMLUPINAR SK., DURAK SK., ERGENEKON, ERGENEKON CD., ESTERGON SK., ETİ SK., FATIH, FATIH CD., FATMA HANIM, FATMA HANIM SK., FATMACIK, FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/4, GEDİZ SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/2, GÜNER SK., HATİP SK., HÜR SK., HÜRRIYET, HÜRRIYET SK., HÜRRİYET SK., IRMAK/1, ISTASYON, İsimsiz139, İSTASYON CD., KAAN SK., KANTAR SK., KIREMITLIK, KOCATEPE SK., KOSOVA SK., KOZAN SK., LOJMANLAR SK., MENEKŞE SK., MERİÇ SK., MORU, MOTEL SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., MURADİYE CAMİ, NIGBOLU SK., NİĞBOLU SK., NUR SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., ÖZBEK/8, ÖZLEM SK., PETEK SK., PLEVNE SK., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, RAY SK., REİS SK., SAKARYA SK., SALIH SK., SALİH SK., SANTRAL SK., SELANIK SK., SELANİK SK., SÜMER SK., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., TUNA SK., UZUN, UZUN SK., VARNA SK., YAĞMUR SK., YESIL, YESIL SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA mahallelerinde 33., 41., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBAŞI mahallelerinde AÇMALAR, AÇMALAR SK., AKPINAR, AKPINAR SK., GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Haziran Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 926., AĞAÇDELEN SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BUHARA SK., CİHAT GARAJ SK., CİHAT SK., ERZURUM, ERZURUM SK., FARABİ SK., HACI BAYRAM VELI, İBNİ HALDUN SK., KAYA, KAYA SK., KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., MEZBAHANE SK., ORHUN SK., PİRİREİS SK., RIZA BEY SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SOMUNCU BABA, SOMUNCU BABA SK., YÜKSEK OKUL, YÜKSEK OKUL SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, ESENTEPE, YEŞİLVADİ, YUKARIHÜSEYİNŞEYH mahallelerinde AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ SK., MERKEZ_152, MERKEZ_252, MERKEZ_8, ÜST_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY, SIVRITEPE, SİVRİTEPE mahallelerinde 2 HAZİRAN, LALE SK., M.FEVZİ ÇAKMAK, SIVRITEPE MERKEZ, SIVRITEPE MERKEZ/14, SIVRITEPE MERKEZ/2, SİVRİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SİVRİTEPE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde ATLAS SK., IRMAK, IRMAK SK., KEHRIBAR SK., MELEK, MELEN SK., MESALE SK., OK SK., SADİYE, SHT.ERDOGAN YENI, SOLMAZ SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TOPRAK, TOPRAK/1, YUDUM, YUDUM SK., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, OZANLAR, ŞEKER mahallelerinde 17. CD., 4007. SK., 4009. SK., 4010., 4015. SK., 4016., 4017., 4017. SK., 4021., 4026 SK., 4026., 4040. SK., 4041. SK., 4044. SK., ADNAN MENDERES CD., ARALIK. CD., ÇEVRE YOLU, ERAY SK., PİRİ MEHMET KAYGISIZ SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEDEF, SEDEF SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3090. SK., 3164., 3164. SK., 3165. SK., 3167. SK., SAYIN SK., YAĞMUR KENT İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 809., 809. SK., 813. SK., 815. SK., 864. SK., AŞIK VEYSEL SK., BUGDAY, EMEK SK., KANAL SK., SUAT SK., TAŞKIN SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 842., BEŞKÖPRÜ CD., IHLAMUR SK., ZIYAPASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 825. SK., 826. SK., 828., 838., 840., 846. SK., 848. SK., 861. SK., 863., 863. SK., AKARSU, FINDIK SK., KIR SK., MEHMET ZAHİT KOTKU SK., SIRMA SK., UZAY, UZAY SK., YAYLA, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 822. SK., 824. SK., 826., 842. SK., 849. SK., 851. SK., 853., 853. SK., 855., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 861., BAHTİYAR SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KENAN SOFUOGLU, KORUTÜRK, KORUTÜRK SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, YAHYA KEMAL SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Haziran Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde AKÇAY SK., LALE, TURGUTLU SK., ZERAFET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Haziran Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 864., 922 NOLU SK., AKARSU SK., GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KONACIK mahallelerinde ALT, ALT SK., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ/2, MERKEZ/5, SAKARBOYU, TÖMEK, TÖMEK SK., ÜST, ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.