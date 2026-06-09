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11 ilde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 71 şüpheli gözaltında

11 ilde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 71 şüpheli gözaltında

9.06.2026 10:49:00
Güncellenme:
ANKA
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11 ilde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 71 şüpheli gözaltında

FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.
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 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve özellikle üniversite öğrencilerine yönelik çalışma yaptıkları değerlendirilen 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda İzmir merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 71 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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