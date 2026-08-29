Cumhuriyet Gazetesi Logo
11 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 35 şüpheli yakalandı

11 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 35 şüpheli yakalandı

29.08.2026 15:35:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
11 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 35 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 11 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını, 13’ünün tutuklandığını açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 11 ilde 'yasa dışı bahis', 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 35 şüphelinin 13’ü tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sanal medya platformları üzerinden ikinci el araba ilanı, kapora bedeli' gibi temaları kullanarak yurttaşları dolandırdıkları tespit edildi.

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı #Operasyon #siber suç

İlgili Haberler

İstanbul'da iki ayrı suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
İstanbul'da iki ayrı suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı İstanbul'da 4 ilçede 5 silahlı saldırı ve 1 kundaklama olmak üzere toplam 6 olaya karıştığı tespit edilen 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon: 2 kişi yakalandı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi
İstanbul'da yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon: 2 kişi yakalandı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi İstanbul’da iki kundaklama ve bir iş yeri kurşunlama olayına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi yakalanırken yapılan aramalarda bir AK-47 tüfek, Uzi marka otomatik tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
16'sı kırmızı bültenle aranıyordu... 60 firari suçlu Türkiye'ye iade edildi
16'sı kırmızı bültenle aranıyordu... 60 firari suçlu Türkiye'ye iade edildi İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.