11 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.01.2025 - 09:14

Güncelleme: 11.01.2025 - 09:14

MANİSA ilinde 11 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.128-2025-01-11 15:00:00.309 saatleri arasında Rahmiye; İsimsiz14, , İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz30, Rahmiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.128-2025-01-11 15:00:00.309 saatleri arasında Beyoba; , İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz22, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz31, İsimsiz46, İsimsiz48, 1. Sk., 10. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 108. Sk., 12. Sk., 122. Sk., 13. Sk., 130. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 14. Sk., 16. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26/1. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 30/1. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 5. Sk., 8. Sk., 9. Sk., Atatürk Cd., Atatürk Çevre Yolu, Fevzi Çakmak Cd., Kazım Karabekir Cd., Mazlum Atlan Cd., Mithatpaşa Cd., Nuriye Manisa Cd., Yaşar Ahmet Cd., Ziya Bey Cd., Zübeyde Hanım Cd., Ünlü Cd., İnönü Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.128-2025-01-11 15:00:00.309 saatleri arasında Kayalıoğlu; , İsimsiz17, İsimsiz153, OVA EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.128-2025-01-11 15:00:00.309 saatleri arasında Kapaklı; , İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz103, Kapaklı Köyü İç Yolu, Manisa Akhisar Yolu, kapaklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.128-2025-01-11 15:00:00.309 saatleri arasında Moralılar; , İsimsiz5, İsimsiz14, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz15, Beyoba Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.128-2025-01-11 15:00:00.309 saatleri arasında Sazoba; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Sazoba; İsimsiz10, Sazoba Köyü İç Yolu, Göral Cd., Beyoba Yolu, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz8, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz1, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Moralılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Mecidiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Kapaklı; İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Akselendi; İsimsiz81, İsimsiz78, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Beyoba; 74, İnönü Cd., Ünlü Cd., Yaşar Ahmet Cd., Nuriye Manisa Cd., Mazlum Atlan Cd., Kemal Sk., Göral Cd., Cemal Gündüz Cd., Beyoba Yolu, Atatürk Çevre Yolu, 95. Sk., 94. Sk., 90. Sk., 85. Sk., 84, 77. Sk., 76. Sk., 72. Sk., 70. Sk., 69. Sk., 61. Sk., 60. Sk., 6. Sk., 52. Sk., 5. Sk., 45. Sk., 40. Sk., 4. Sk., 85, 87, 85, İsimsiz28, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz17, İsimsiz5, İsimsiz2, inönü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.712-2025-01-11 15:00:00.613 saatleri arasında İhsaniye; ŞHT.ADNAN CEYLAN, MİMAR SİNAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.712-2025-01-11 15:00:00.613 saatleri arasında Atatürk; MİMAR SİNAN, Mimar Sinan Cad, ŞHT.ADNAN CEYLAN, 128., 126., 124., ŞEHİT EMRAH ARAL, 113. Sk., 111. Sk., 109. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.712-2025-01-11 15:00:00.613 saatleri arasında Yeni Camii; İsimsiz4, MİMAR SİNAN, Mimar Sinan Cad elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Tiyenli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Çerkez Osmaniye; Yeniosmaniye Köyü İç Yolu, Yeniosmaniye Köyü Yolu, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Tirkeş; İsimsiz33, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Nuriye; İsimsiz30, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Lütfiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Kemiklidere; kemiklidere giriş yolu, Kemiklidere Köyü İç Yolu, Kemiklidere Köyü Yolu, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Kayışlar; KAYIŞLAR, Kayışlar Köyü Yolu, Gökçeköy Yolu, İsimsiz7, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz102, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz1, ova yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Gökçeköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Dilek; iç yol, köy yolu, dilek sokak, Şehit Şevket Kolonkaya, Şafak Sk., İnönü, Özhan, Çakıcı, Zambak, Yıldız, Yunus Emre, Yalçın, Yakupbay, Uğur Mumcu, Umut, Tan, Rüzgar, Orkide, Okul, Kurtuluş, Kardelen, Gül, Doğu, Dostlar Sk., Dostlar, ÇAKICI, Cumhuriyet Sk., Barış Cd., Atatürk, Aksoy Sk., İsimsiz29, İsimsiz1, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında Apak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.832-2025-01-11 15:00:00.512 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 09:00:04.098-2025-01-11 15:00:13.514 saatleri arasında Yenipazar; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:04.098-2025-01-11 15:00:13.514 saatleri arasında Çukuroba; Aşağıçukuroba Köyü İç Yolu, Aşağıçukuroba Köyü Yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:40.464-2025-01-11 15:00:49.761 saatleri arasında Yenipazar; İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, Yenipazar Köyü Yolu, yenipazar köy iç yolu, YENİPAZAR SOK, YENİ PAZAR ÜST YOL, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz34, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:40.464-2025-01-11 15:00:49.761 saatleri arasında Çukuroba; İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 10:00:31.04-2025-01-11 16:00:02.299 saatleri arasında Karapınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 10:00:31.04-2025-01-11 16:00:02.299 saatleri arasında Çökelek; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 09:00:42.183-2025-01-11 15:00:49.511 saatleri arasında Namazgah; BURHAN DOĞAN, Çimen Sk., CEYLAN, MELİS, PEKİN, ŞİRİN, ÇAĞATAY, ZAFER, Seden Sk., İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 10:00:32.765-2025-01-11 12:00:42.064 saatleri arasında Kayadibi; , Kayadibi Gölcük Mvk. Ova Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 10:00:41.731-2025-01-11 16:00:48.309 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; sancaklı uzunçınar iç yolu, , Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 12:00:24.143-2025-01-11 17:00:29.184 saatleri arasında Yıldız; İsimsiz26, İsimsiz29, Yıldız Köyü İç Yol, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz30, İsimsiz34, zafer, İsimsiz24, İsimsiz23, , Selendi İç Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.