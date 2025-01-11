11 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.01.2025 - 09:14

Güncelleme: 11.01.2025 - 09:14

SAKARYA ilinde 11 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ILMIYE, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3305, 3306, 3309, ADA, ADA SK., AHMET YESEVİ CD., ALAGÖZ, ATA EVLER İÇİ YOLU, BILAL, BİLAL, BİLAL SK., FATİH SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KAHRAMAN 1, KURTULUŞ CD., NEVZAT, OKUL SK., ÖZKÖSEMEN SK., PUSULA SK., SAFRAN, SAKARYA CD., SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TANTAN, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., ÜNLÜCE/1, YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, OKUL 1, POLAT CD., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAILIYE, NAİLİYE mahallelerinde NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAİLİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY, SAKARYA mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 23. SK., 6 SK., ADAPAZARI ÇIKIŞI-K16, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ALPEREN, ANIL, ARİFİYE, ASMA, ASMA SK., BAHÇE SK., BEREKET SK., ÇAKIL SK., ÇİM SK., D-100 KARAYOLU, DADE SK., DAYAN, DAYAN CD., DIRI, DİLBER, DİRİ, FUNDA, FUNDA CD., GÜLLÜ SK., GÜNDOGAN, GÜNDOGAN/1, GÜNDOĞAN, GÜNDOĞAN CD., GÜNESLI, HALIS TOPRAK, HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HAN, HAN SK., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HATIP, HATİP, HATİP SK., HİLAL SK., ISTASYON, İSTASYON CD., İZCİ SK., KARLI, KARLI SK., KARTOPU, KATIP, KIBAR, KINALI SK., KIRAÇ, KİBAR, KİBAR SK., KİRAZ, KONUK SK., LİMON SK., MERAM, MEYDAN, MEYDAN SK., NAZLI SK., NERGIZ, NERGİS SK., NEŞE SK., NISAN, OVALI, OVALI SK., PAMUK SK., PARK SK., SALKIM, SALKIM SK., SAN, SANAYI, SANAYİ, SANAYİ CD., SANSLI, SEDAT, SEDAT CD., SINIR, ŞAN SK., ŞANSLI, ŞANSLI SK., ŞİFA SK., TALİP, TOPRAK AŞ İÇİ YOLU, TÜTÜN SK., YAZGAN, YAZGAN SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ATATÜRK/7, EGEMEN, EGEMEN SK., GARNIZON SK., GARNİZON SK., MENEKŞE SK., SÖNMEZ SEZERLER APT. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1345 NOLU, 1367 NOLU, 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU, 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 5003 NOLU, 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5018 NOLU, 5038 NOLU SK., 5053 NOLU, 5053 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5207 NOLU, 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, HAL IÇI, HAL İÇİ SK., ILGAZ, KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KARTALLAR SK., KOŞAR SK., KÖYİÇİ CD., KUM SK., SANTIYE, SET ARKASI, SET ARKASI SK., ŞANTİYE SK., ÜNSAL, ÜNSAL SK., YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEŞLER MERKEZ mahallelerinde 5052 NOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BUDAKLAR, HACILAR, ILYASLAR mahallelerinde 1302. SK., 1307. SK., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1724 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 2201. SK., 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5701 NOLU/2, 5702., 5703. SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5744., 5745 NOLU, 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA, ANKARA CD., ANKARA. CD., ANKARA/4, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, ÇATALKÖPRÜ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, ILYASLAR/1, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1366 NOLU SK., 1367 NOLU SK., 1368 NOLU SK., 1369 NOLU SK., 1370 NOLU SK., 1371 NOLU SK., 1372 NOLU SK., 1373 NOLU, 1373 NOLU SK., 1374 NOLU SK., 1375 NOLU, 1375 NOLU SK., 1376 NOLU SK., 1379 NOLU SK., 1381 NOLU SK., 1382 NOLU, 1383 NOLU, 1384 NOLU SK., 1385 NOLU SK., 1386 NOLU, 1386 NOLU SK., 1390 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1393 NOLU SK., 1394 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1397 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 1421 NOLU SK., 5019 NOLU, 5019 NOLU SK., 5020 NOLU, 5020 NOLU SK., 5040 NOLU SK., 5048 NOLU SK., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5076 NOLU SK., 5077 NOLU SK., 5078 NOLU, 5078 NOLU SK., ARAR SK., BANKALAR CD., BESLER SK., DÜZGÜN SK., ERKAYA, ERKAYA CD., GAZELLER, GAZELLER CD., GONCA_1, GÖL SK., GÜZELLER SK., KIBRIS SK., KUMKÖY SK., MIMOZA SK., MİMOZA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, OZANLAR, YAZLIK mahallelerinde 446 NOLU SK., 451 NOLU, 451 NOLU SK., 452 NOLU, 452 NOLU SK., ADNAN MENDERES CD., BAHRİYELİ, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN SK., SEKER, SEKER CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT REMZİ ÖZÜPEK SK., ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEHİT ÜST. CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEKER CD., TÜRBE, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, KEMALPASA, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 12. CD., 13., 13. CD., 14. CD., 15., 15. CD., 16. CD., 180. SK., 184., 186., 190., 191. SK., 194. SK., 198., 198. SK., 200., 200. SK., 202., 202. SK., 217., 219. SK., 221. SK., 233., 233. SK., 235. SK., 3040., 3041., 3043., 3043. SK., 3044. SK., 3046., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., 3061., 3074. SK., 3075. SK., 3076. SK., 3079., 3081., 3084., 3084. SK., 3086., 3088., 3088. SK., 3089. SK., 3090. SK., 3092. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102., 3103., 3104., 3119., 3120. SK., 3121., 3122. SK., 3123., 3123. SK., 3125., 3130. SK., 3131., 3131. SK., 3132., 3132. SK., 3134. SK., 3135., 3135. SK., 3139. SK., 3143., 3143. SK., 3144., 3144. SK., 3145. SK., 3146. SK., 3147. SK., 3148. SK., 3153., 3153. SK., 3156. SK., 3157. SK., 3158. SK., 3159. SK., 3160., 3160. SK., 3161., 3161. SK., 3162., 3162. SK., 3163. SK., 3164., 3164. SK., 3165., 3165. SK., 3167. SK., 3168., 3168. SK., 3169. SK., 3170. SK., 3171., 3171. SK., 3173. SK., 3174. SK., 3193 SK., 32 EVLER CD., 44., 511 NOLU, 511 NOLU SK., 512 NOLU SK., 513 NOLU, 513 NOLU SK., 514 NOLU, 514 NOLU SK., 523 NOLU SK., 524 NOLU SK., 525 NOLU, 526 NOLU, 526 NOLU SK., 527 NOLU SK., 528 NOLU SK., 529 NOLU SK., 530 NOLU, 577 NOLU SK., 579 NOLU SK., 6. CD., 809., 809. SK., 813. SK., 815. SK., 817. SK., 821., 821. SK., 822., 822. SK., 824. SK., 826. SK., 828., 830. SK., 835. SK., 836., 837. SK., 838., 840., 841., 841. SK., 842. SK., 844., 848., 848. SK., 849. SK., 850., 850. SK., 851., 851. SK., 853., 853. SK., 855., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 861. SK., 863., 863. SK., 864. SK., 865. SK., 866. SK., 868. SK., 922 NOLU SK., ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ADİL SK., AKARSU, AKÇAY SK., ANIL SK., ARABACI, ARABACI SK., ASİL SK., ATALAY SK., ATILGAN SK., AYDIN SK., BAHTİYAR SK., BAŞKENT SİTESİ 1 İÇİ YOLU, BAYSAL SK., BESKÖPRÜ, BESKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ GARDEN KONAKLARI İÇİ, BEŞKÖPRÜ PARKI İÇİ YOLU, BEŞKÖPRÜ SK., BEYAZGÜL SK., BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BUGDAY, CEMAL KAMACI, CEMAL KAMACI SK., CEMRE 2, CEMRE 2 SK., CEMRE ÇK. SK., CEREN SK., CİHANGİR SK., CİHAT SK., ÇAMLICA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇIRÇIR, ÇIRÇIR SK., ÇİMEN SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., DAMLA, DİLEK 2 SK., DOĞUŞ SK., DOST SK., ECE, EMEK SK., EMRE, EMRE SK., ERDEM SK., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., EVRİM SK., FABRİKA CD., FATIH SULTAN SK., FATİH SULTAN SK., FENERLI SK., FENERLİ SK., FERAH 2 SK., FIDAN, FINDIK SK., FIRTINA, FIRTINA SK., FİLİZ 2 SK., GAMZE SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GIRNE, GIRNE CD., GIZEM 2, GİRNE CD., GİZEM 2 SK., GOOD YEAR, GÖKÇEN SK., GÖKTÜRK ÇIKMAZI SK., GÖNÜL SK., GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., GÜLAY SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ 2 SK., GÜNDÜZ SK., HAZAN 2, HAZAN 2 SK., HOSGÖR, HOŞGÖR SK., IDIL, İDİL SK., KARABAYIR SK., KARABIYIK, KARABIYIK SK., KARDELEN, KARDELEN 2, KARDELEN 2 SK., KENAN SOFUOGLU, KEREM, KEREM SK., KISMET SK., KOCAMAN, KOCAMAN SK., KORUTÜRK, KORUTÜRK SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., KUTUP SK., LALE, MALTEPE, MALTEPE CD., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., MEVLANA 2, MEVLANA 2 SK., NEZİH SK., NIL, NIL SK., NİL SK., ORBAY, ORBAY SK., ORHANGAZİ CD., ÖNDEREVLERI, ÖNDEREVLERİ SK., ÖZBEK SK., ÖZCAN ÇIKMAZI SK., ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK, PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, PARK İÇİ YOLU, RODOP SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SALKIM 2 SK., SAYIN, SAYIN SK., SEHIT REGAIP SAHIN, SERHAT 2 SK., SERVIS, SERVİS, SIRMA SK., SUAT SK., SÜKRAN, ŞEHİT MESUT KAPLAN, ŞÜKRAN SK., TANER SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K, TOYOTA CD., TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, TURGUTLU SK., UĞURLU SK., UYGAR SK., UZAY, UZAY SK., ÜLKÜ SK., ÜMİT SK., ÜNIVERSITE BINALARI 1-, ÜNİVERSİTE CD., VOLKAN, VOLKAN SK., YAĞMUR KENT İÇİ YOLU, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YARGIÇ SK., YASEMİN ÇIKMAZI SK., YAYLA SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER, ZERAFET SK., ZEYNEP, ZEYNEP SK., ZEYTIN, ZIYAPASA, ZİYA PAŞA SK., ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, DENİZKÖY, DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTAKÖY, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16012, 16014, 16015, 16016, 16017, 16019, 16020, 2005, 2006, 2008, 2009, 3001, 3005, 34002, 34003, 34005, 34008, 34014, 34017, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 34024, 34025, 4014, 6.CD., ASAGI KÖRÜK, ASAGINEVRIN, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKALDAĞI, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DUDUKÖY İÇ YOLU, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, KARABACAK, KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR SK., KAYACIK/31, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., MANAV, MANAV SK., MERKEZ, MEVCUTLAR, NEVRİN SK., ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/46, SEHIT ERCAN KARADAG, ŞAŞKINLAR, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMİTEPE, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 1.CD., 16021, 4003, 4005, 4007, 4008, 4009, 4012, 7.CD., ARIFAGA KARABOGAZ, BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz106, İsimsiz122, KARABACAK SK., KARPUZLAR, KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN 1, KÖRÜK SK., ORTAKÖY 36, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/45, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde 4013, BİRLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDİL KAZANCI, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde AKYAZI, BEDİL KAZANCI YAN YOL, D-100, D-140, FABRIKALAR, KISLAALANI, KIŞLAALANI CD., KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD., SAKARYA, SALIHIYE, SALIHIYE SK., SALİHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 23055, 23078, 23081, 23085, 23115, PAZARKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLICA, DURMUSLAR, DURMUŞLAR, GÜZLEK, HASANBEY, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AŞAĞI, AŞAĞI SK., BEYAZIT, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, GÖLYAYLA-KEREM ALİ ZİRVE ARASI, GÜZLEK, GÜZLEK SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HASANBEY SK., KEREMALİ YAYLASI, KEREMELİ YAYLASI, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde HARMANCIK, KURUDERE, KURUDERE CD., ORTA- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde ESKURT, HARMAN, SEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 363 SK., 363/1 SK., 396, 396 SK., BEYAZ BELDE TATİL SİTESİ İÇİ Y, DOĞU KARADENİZ CD., LOZAN CD., ÜNIVERSITE, ÜNİVERSİTE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARANLIKDERE, KUZULUK mahallelerinde 1022, 1023, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1027, 1027 KÜME EVLER, ESKI ADAPAZARI, KARANLIKDERE MERKEZ SK., MERKEZ SK., MERKEZ/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, KURUÇEŞME mahallelerinde 2406., İŞLER SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT EREN BÜLBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, KURUÇEŞME mahallelerinde BAL, GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, ISLER, SEHIT EREN BÜLBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 521. SK., 525., 525. SK., 533. SK., 538., 538. SK., 541. SK., 542 SK., 544., 546 SK., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 582. SK., 584. SK., 586. SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ATİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK CD., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., HANIMELİ SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., ÖZER SK., SERHAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, BURHANİYE, SÜTALAN mahallelerinde BURHANİYE SK., GEYVE TARAKLI, SÜTALAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde ARDA SK., BARAN SK., BARBAROS HAYRETTIN PASA, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, ORMAN YOLU, OSMANLI SK., POLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/21, MEKECE/25, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI İZNİK YOLU, MEKECE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, AKÇAKAYA, KEMALIYE mahallelerinde AHILER, AHİLER KÖY YOLU, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK., AKÇAKAYA/10, KEMALIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, MEKECE, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AHILER/2, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/13, MEKECE/3, MEKECE/5, SEYHVARMAZ/4, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BACIKÖY mahallelerinde BACIKÖY, BACIKÖY YOLU, PINARLI KÖYÜ YOLU, PINARLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 12010, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE SK., ULUDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, HIZAR, YAYLA mahallelerinde 505 SK., 505., 512. SK., 541., 608., 635., 639., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ALİ FUAT CEBESOY, ÇELİK, DEDEKORKUT, DEDEKORKUT SK., DEFNE SK., DENIZDAGI, DENIZDAGI/1, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI/1, DENİZDAĞI/2, DUTLU SK., ERENLER SK., EVLIYA EVREN, EVLİYA EVREN, FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, HUNLUBEY SK., KENAN TURAL CD., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖROĞLU SK., KUDÜS SK., MIMAR SINAN, MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN SK., MİMAR SİNAN/1, MİMAR SİNAN/2, NENE HATUN, NENE HATUN SK., NİNE HATUN SK., ORHANBEY, ORHANBEY CD., SAHILYOLU, SAHIN BEY, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, SELÇUKBEY, SELÇUKBEY SK., ŞAHİN BEY SK., ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK., ŞHT.TUNCAY ALTAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, MAHMUDIYE, TOPAĞAÇ mahallelerinde 514., 515, 516., 516. SK., 517., 517. SK., 518, 518 SK., 519., 519. SK., 520., 520. SK., 522., 522. SK., 524 SK., 526. SK., 529. SK., 531., 531. SK., 533., 534., ATATÜRK CD., ÇAYIRLAR SK., FATİH SULTAN MEHMET, ŞAİR AYSEN AKDEMİR SK., TOPAĞAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, YENI, YENİ mahallelerinde 440., AHSEN, AHSEN SK., AKHUN, BADEM, BALIKÇI ZİYA CD., DEMİRHAN SK., DOGAN, DOĞAN, GÖK, GÖKÇE HATUN, HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALİ YOLU, KURS, KURS SK., M.AKİF ERSOY CD., PASA, PAŞA SK., SARMASIK/3, ŞHT.NURİ TAN CD., YUNUS EMRE PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TÜRKBEYLİKKIŞLA mahallelerinde MAKSUDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SET, SET SK., TÜRKBEYLİKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.