11 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:39

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:39

DÜZCE ilinde 11 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMAMDAĞI, MERKEZ, UĞUR mahallelerinde HAMAMDAGI, TORKUL YAYLASI SK., UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DORUK, FABRIKA, KARDELEN, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YENI mahallelerinde 1 SK., 10., 2 SK., 5600., 7 SK., 7580./1, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, DERDİN KÖYÜ YOLU, DORUK, FABRIKA, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Şubat Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, BÜYÜK AÇMA, GÖKÇE, KARDELEN, N KENDISI, TATIL mahallelerinde 17., 5 SK., 5600 SK., 6., 7., 7000., 7512., 7530., 7550., 7555., 7700., BAHÇELIEVLER, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, KARDELEN, KÖY, KÖY SOKAĞI, TATIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Şubat Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ mahallelerinde 487. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Şubat Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Şubat Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK mahallelerinde 5632. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTARLA, KAVAKBIÇKI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AKTARLA, AKTARLA KÖYÜ YOLU, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde YUKARI YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 839. SK., 841. SK., 842., 842. SK., 845., 845. SK., 848. SK., 849. SK., NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜK, KALEDİBİ, KÖYÜN KENDİSİ, KÜLTÜR, N KENDISI mahallelerinde 12., 2., 206., BÜK, ÇAKIRHACI IBRAHIM, ÇAKIRHACIİBRAHİM KÖYÜ YOLU, ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, DEVELI BESNI, KALEDIBI, KALEDİBİ KÖYÜ YOLU, KUTLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 1001. SK., 718. SK., 719. SK., 720. SK., 721., 721. SK., 722., 723., 724., 724. SK., 725. SK., 737. CD., 832., 832. SK., 833. SK., 834. SK., 835., 836., 836. SK., 843. SK., 847. SK., 850., 850. SK., 853. BULVAR, 904., 904. SK., 905. SK., 906. SK., 907. SK., 908., 908. SK., 951., 979., 980., GENÇ, GENÇ SK., KANUNİ SK., KAYISOGLU, KUYUMCUZADE BULVAR, MEYDANLAR, MEYDANLAR SK., NEZIH TÜTÜNCÜOGLU, ORMAN İŞLETMESİ, SAĞLIK SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL CD., TEKNIKER, TEKNİKER SK., TURAN, TURAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HEMŞİN, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, UĞURLU, YENİCE mahallelerinde HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HEMSIN, HEMŞİN KÖYÜ YOLU, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, UGURLU, YENICE, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde BARLAS SK., BERKIN, BERKİN SK., ESEN, KALE YOLU, KOCATEPE SK., KUGU, KUĞU SK., OĞUZ SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Şubat Salı 12:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UĞURLU mahallelerinde UĞURLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, FIRINYANI, HATIPOGLU, KIZILÜZÜM, KÖYÜN KENDİSİ, KURU ALI, KUZ, N KENDISI, ORDULUKARADERE, ÖRENIÇI, ÜVEZBELİ, YANIKSAYVANT mahallelerinde ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU, FIRINYANI, HATIPOGLU, KARATOPRAK, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KIZILÜZÜM/2, KURUALI, KURUALİ MEVKİ, KUZ, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, ÖRENIÇI, PAZARCIK, PAZARCIK KÖYÜ YOLU, ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.