11 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:39

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:39

İZMİR ilinde 11 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 09:00:00.543-2025-02-11 16:00:00.093 saatleri arasında Orta; 1216, İsimsiz11, 1284. Sk., 1282. Sk., 1274 Sk., 1139. Sk., 1121. Sk., 1113. Sk., 1276 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 09:00:00.666-2025-02-11 17:00:00.972 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; 1.Öteyaka Kümeevler, Harıldak Kümesi, Harıldak, , HARILDAK KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 09:00:00.666-2025-02-11 17:00:00.972 saatleri arasında Sekiz Eylül; , Küplücealtı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 11:00:00.436-2025-02-11 18:00:00.472 saatleri arasında Yiğitler; , Menengeç Mevkii Yolu, İsimsiz1, İsimsiz17, 6002 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 11:00:00.436-2025-02-11 18:00:00.472 saatleri arasında Sinancılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 11:00:00.436-2025-02-11 18:00:00.472 saatleri arasında Sarılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 11:00:00.436-2025-02-11 18:00:00.472 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; Çayırlar Kümeevler, Kestaneli Bağlar Kümeevler, HALİT BAĞI KIRÜSTÜ, Kestaneli Bağlar, ÇAMLI BAĞLAR, MELİS, Yağpınar Mevki, Çayırkümeevler, İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz79, İsimsiz60, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz17, İzmir Ankara Cd., Çayır Sokak, Çayır, İSMAİL ULUSAN, 2. ÇEŞME, OVA YOLU, Hayıtlık Mevkii Kümeevleri, Hayıtlık Mevkii, Hayıtlık kümeevler, Çayır Kümeevleri, Çamlı Bağlar Kümeevler, İsimsiz110, İsimsiz106, İsimsiz95, İsimsiz92, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz2, halit bağı kır üstü, Çalı İçi, Bademcik, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 11:00:00.436-2025-02-11 18:00:00.472 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; AYDERESİ SULUK KÜME EVLER, SULUK KÜMEEVLER, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, Namazgah Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 11:00:00.436-2025-02-11 18:00:00.472 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 11:00:00.436-2025-02-11 18:00:00.472 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; Namazgah Sk., Kasuluk 2, incirlipınar, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, Şerbetçi Sk., İzmir Ankara Cd., İncirlipınar, Çayır Kümeevleri, Kocabağlar Sk., Karasuluk, Darı Tepesi Sk., Arıkaltı Cd., Arıkaltı 2. Sk., Arıkaltı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 09:00:00.886-2025-02-11 17:00:00.756 saatleri arasında İnönü; İsimsiz22, 147/5, 147/3 Sk., 147/3, 147, Ahmet Adaman Cd., 150/3, 146 Sk., 145. Sk., 145 Sk., 144 Sk., 140. Sk., Ahmet Adaman Cd., 147/6 Sk., , 150/4, 144/2, 144/7, 150, 149. Sk., 148/1 Sk., 148 Sk., 147/7 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 09:00:19.599-2025-02-11 12:00:27.083 saatleri arasında Çelebi; , 271. Sk., 277. Sk., 279. Sk., 281. Sk., 550. Sk., 552. Sk., Şehit Kemal, Şehit Kemal Cd., 546 sk., 289. Sk., 291. Sk., 293. Sk., 305. Sk., 315. Sk., 319. Sk., 325. Sk., 335. Sk., 486. Sk., 488. Sk., 508. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 544. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 09:00:19.599-2025-02-11 12:00:27.083 saatleri arasında Kahramandere; , 295. Sk., 297. Sk., 301. Sk., 303. Sk., 321. Sk., 514. Sk., 811. Sk., Şehit Kemal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 13:00:10.408-2025-02-11 14:00:19.424 saatleri arasında Kahramandere; 888. Sk., 884. Sk., 819. Sk., 811. Sk., Şehit Kemal Cd., Şehit Kemal elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 13:00:10.408-2025-02-11 14:00:19.424 saatleri arasında Çelebi; Şehit Kemal, 490. Sk., 271. Sk., 269. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 13:00:10.409-2025-02-11 14:00:17.826 saatleri arasında Çelebi; 281. Sk., 271. Sk., 269. Sk., 494. Sk., 492. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 15:00:49.771-2025-02-11 16:00:07.884 saatleri arasında Yalı; 204. Sk., 101. Sk., 218. Sk., 224. Sk., 105. Sk., 111. Sk., 226. Sk., 113. Sk., Mithatpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 09:00:30.719-2025-02-11 14:00:36.372 saatleri arasında Cumhuriyet; 4525. Sk., 4526. Sk., 4527. Sk., 4528. Sk., 4529. Sk., 4529/1. Sk., 4335/1. Sk., 4333. Sk., 4330. Sk., 4327. Sk., 4326. Sk., 4325. Sk., 4324. Sk., 4530. Sk., 4532. Sk., 4535. Sk., 4323. Sk., 4321/1. Sk., 4319. Sk., İsimsiz15, , 4540. Sk., 4543. Sk., 4545. Sk., İzip Sitesi, 4330, 4537/1, 4535/1. Sk., 4336. Sk., 4501. Sk., 4507. Sk., 4509. Sk., 4510. Sk., 4510/1. Sk., 4511. Sk., 4512. Sk., 4513. Sk., 4524. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 09:00:30.719-2025-02-11 14:00:36.372 saatleri arasında 16 Eylül; 3394/1, Orkent Sitesi, 3340. Sk., 3339. Sk., 3338. Sk., 3337. Sk., 3336. Sk., 3335. Sk., 3334. Sk., 3333. Sk., 3332. Sk., 3331. Sk., 3330. Sk., 3329/1. Sk., 3329. Sk., 3326. Sk., 3325. Sk., 3324. Sk., 3323. Sk., 3322/1. Sk., 3322. Sk., 3319. Sk., 3300/1. Sk., 3346/1. Sk., İsimsiz10, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 09:30:00.244-2025-02-11 15:30:00.778 saatleri arasında Umurcalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 09:30:00.244-2025-02-11 15:30:00.778 saatleri arasında Yenişehir; İsimsiz82, İsimsiz94, İsimsiz92, KOCAOVA, KOCAOVA, İsimsiz88, İsimsiz85, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz57, İsimsiz56, KOCAOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 09:30:00.965-2025-02-11 16:00:00.114 saatleri arasında Taşlıyatak; MOLLALAR, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, CEBECİLER, Mollalar, İsimsiz50, İsimsiz87, , TAŞLIYATAK, İsimsiz30, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 09:30:00.965-2025-02-11 16:00:00.114 saatleri arasında Tumbullar; İsimsiz48, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 10:00:00.779-2025-02-11 15:00:00.661 saatleri arasında Görece; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 10:00:00.779-2025-02-11 15:00:00.661 saatleri arasında Telekler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 10:00:00.779-2025-02-11 15:00:00.661 saatleri arasında Turgutlar; Turgutlar Köyü, Turgutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 10:00:00.779-2025-02-11 15:00:00.661 saatleri arasında Bozalan; Köy İci Yol, Bozalan Köyü İç Yolu, Bozalan Köy İçi, İsimsiz1, Köy İçi Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 10:00:08.118-2025-02-11 16:00:15.211 saatleri arasında Horozgediği; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 10:00:08.118-2025-02-11 16:00:15.211 saatleri arasında Kozbeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 10:00:08.118-2025-02-11 16:00:15.211 saatleri arasında Ilıpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 10:00:08.465-2025-02-11 16:00:18.839 saatleri arasında Hisarköy; Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 10:00:58.674-2025-02-11 16:00:07.439 saatleri arasında Mavişehir; Aziz Nesin Blv., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 13:00:25.181-2025-02-11 17:00:00.876 saatleri arasında Uğur Mumcu; 8980/2. Sk., 8980/3. Sk., 8980/4. Sk., 8980/5. Sk., , 8980/6. Sk., 8970. Sk., 8972. Sk., 8974. Sk., 8976. Sk., 8977. Sk., 8978. Sk., 8980/8. Sk., 8980/7. Sk., 8979/2. Sk., 8972/6 SK., 8979. Sk., 8980. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-11 2025-02-11 14:00:00.941-2025-02-11 15:00:00.592 saatleri arasında Uzunkuyu; , 7502, 7501, İzmir Çeşme Yolu, İnönü Cd., Kuşalan, İSTİKLAL, ARDIÇ, 7521, Bağlar Sk., ATATÜRK, 7520, 7650, 7652, YAYLA EVLERİ, KIZIL ÇAM, İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz82, İsimsiz74, İsimsiz68, İsimsiz63, İsimsiz59, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz46, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz225, İsimsiz222, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 14:00:00.941-2025-02-11 15:00:00.592 saatleri arasında Zeytinler; 7615, Şehit Özkan Elçi Sk., Öztürk Sk., KURTULUŞ, Mustafa Ercan Sk., Kenan Erdinç Sk., GAZİ MUSTAFA KEMAL, Ali Caner Sk., 7601, 7600, ŞEHİT MEHMET CANER, İsimsiz253, İsimsiz231, İsimsiz227, İsimsiz225, 7604, İsimsiz184, İsimsiz182, İsimsiz177, İsimsiz176, İsimsiz175, İsimsiz174, İsimsiz172, İsimsiz168, İsimsiz161, İsimsiz159, İsimsiz154, 7605, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz147, İsimsiz144, 7602, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 14:00:00.941-2025-02-11 15:00:00.592 saatleri arasında Zeytineli; İsimsiz160, SAHİL, NARLIKUYU, YUKARI MAHALLE, ŞAHİN BAYHAN, CUMHURİYET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 14:00:00.941-2025-02-11 15:00:00.592 saatleri arasında Birgi; 7506, 7507, DOKTORLAR SİTESİ, 7500, KÖYİÇİ MEVKİİ, İzmir Çeşme Yolu, ÇİMEN, 7521, 7513 Sk., 7510 Sk., 7519, PETUNYA, 7501, 7504, 7505, 7516, 7501, ÇETİN SİTESİ, SAVRAN KULE, KÖYİÇİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-11 2025-02-11 14:00:00.941-2025-02-11 15:00:00.592 saatleri arasında Barbaros; 7028 elektrik kesintisi yaşanacaktır.