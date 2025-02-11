11 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:39

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:39

KOCAELİ ilinde 11 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., BEKİROĞULLARI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), HAVUZLUBAHÇE CD, KADIRGA YOLU SK, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, NECATİ GENÇOĞLU CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, ÖMERAĞA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI, YENIKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİŞ SK., ATILLA, BEKIROGULLARI, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD., KARAAGAÇ MEVKII, KARADENIZLILER MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NECATI GENÇOGLU, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, SEHIT BAYRAM MEVKII, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde DOGANTEPE HÜRRIYET, DOĞANTEPE HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BAHTIYAR, ÇAM, ÇAM SK., DIYAR, DİYAR SK., ELÇİ SK., GÖK SK., HABER SK., HÜDA, İSLAMOĞLU SK., KELEBEK SK., LADEN SK., MEVLANAM CD., SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, ŞAL SK., TINAZTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, İZNİK CD., KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇİÇEĞİ CD., PİKNİK SK, PİKNİK SK., SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CELAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİRHAN mahallelerinde RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, ESELER, ESELER CD., HABİL, HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, MEZARLIK SK, MİHRİBAN, MİRA, ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KOCATEPE, KULFALLI, YENİ mahallelerinde 10. SK., 110. SK., 14., 16., 20., 6. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., AYAZ SK., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., DUYAR SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ERENLER SK., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI SK., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, ISMAIL ÖZEN, İSMAİL ÖZEN CD., KAHRAMAN SK., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNI, LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., OKUL ARKASI SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PAŞALAR SK., PEHLIVAN, PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAGLAMLAR, SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRDERE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde BEKIR, BEKİR SK., KARAAĞAÇ SK., TURAN GÜNES sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZİRAN, BEKİRDERE, TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ASIYAN, AŞİYAN SK., BADE SK., BATI TRAKYA SK., BELGİNLİ SK., EZGİN SK., GEÇER SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HOŞ SK., İSKEÇELİ SK., KADAYIF SK., KALEMCİOĞLU SK., KAYAR, KAYAR SK., ORAL SK., RUMELİ SK., SABIR SK., SAĞOL SK., SEHIT KAZIM, SEZGİN SK., SOYLU SK., ŞEHİT KAZIM CD., TAŞLI SK., TURAN GÜNEŞ, TURAN GÜNEŞ CD., UĞURHAN SK., YAZICI SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Şubat Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARPALIKİHSANİYE, BALÖREN, ÇUBUKLUBALA, GÖKÇEÖREN, GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, KISALAR, KOZLUCA, MECIDIYE, MECİDİYE, ORHANİYE, SARICAALİ, SULTANIYE, YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde ACI ELMADÜZÜ, ACI ELMADÜZÜ SK., ARPALIKIHSANIYE MERKEZ MEVKII, ARPALIKİHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYAN, AYAN SK., BALÖREN ASAGI MEVKII, BALÖREN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALÖREN MERKEZ MEVKII, BALÖREN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, CÖMERT SK., ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBAN SK., ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., DERİN SK., GÖKAY, HASIR SK., ISTIKLAL., İZMİT KANDIRA YOLU SK, KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KOCAKAVAK MEVKII, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKII, KOZLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTAN MURAT CD., SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK, YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Şubat Salı 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALIKAHYA FATIH, ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA FATİH, ALİKAHYA MERKEZ, FEVZI ÇAKMAK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, ORHAN mahallelerinde 19 MAYIS CD., 2.BEZENDİ SK., ABDÜLHAMİT CD, AÇANGÜL, AÇANGÜL SK., AHMET MÜFİD BEY, AHMET MÜFİD BEY CD., AHMET YASEVI, AHMET YASEVİ CD., AKARSU CD., AKDERE CD., AKKALE SK., AKYÜZLER, AKYÜZLER SK., ALTINOLUK SK., ALTUNİZADE, ARSLAN ÇAVUŞ SK., ASYA SK., BAĞLAR SK., BALKAN, BALKAN SK., BEŞPINAR, BUHARA, BUHARA CD., CANLI SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CEVİZLİ SK., CINNAH, CİVA SK., ÇAMLIYAYLA, ÇAMLIYAYLA CD., ÇAYKARA SK., ÇELEBİ MEHMET CD., ÇELIKSOY, ÇELİKSOY SK., ÇİÇEK PINAR, ÇİÇEK PINAR SK., ÇİMENLİK SK., DEVRIM, DEVRİM SK., DUMANLI, DUMANLI SK., DURSUN ÇAVUŞ SK., EĞİTİM CD., ELA, ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK, ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMATEPE CD., ERDEMLER SK., ESENDERE, ESENLİ SK., ESKİPAZAR SK, ESKİPAZAR SK., EŞREF BİTLİS CD, EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ CD., FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FINDICAK, FINDICAK SK., GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN CD., GÖKMENLER SK., GÖKTÜRK, GÖLHİSAR SK., GÜLDALI, GÜLDALI SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSAH, GÜLŞAH SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU CD., HACI EYÜPLER, HACI EYÜPLER SK., HULUSİ KENTMEN CD., ILICA SK., İNCİRLİ SK., KAHVECİ CD., KARACALAR SK., KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN SK., KARADEMİR, KARADEMİR SK., KARAMAN, KARAMAN SK., KARAPINAR SK., KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ CD., KEKLİK SK., KELESOGULLARI, KELEŞOĞULLARI SK., KEMERCİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KOCA YUSUF PAŞA SK., KORE, KORE CD., KÖRÜKTEPE, KÖRÜKTEPE CD., KÖSEOĞULLARI SK., KUBILAY, KUBİLAY SK., KUZU, KUZU SK., LALELİ SK., LOKMAN KERIM, LOKMAN KERİM SK., MARULLAR SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD, MEHMET AKİF CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., MEHRE, MEHRE SK., MERAM, MERAM SK., MEVLANA, MUDANYA SK., MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER SK., NARLIOĞLU, NILGÜN, NİLGÜN SK., OĞUZHAN CD., OSMAN HAMDI BEY, OSMAN HAMDİ BEY CD., ÖMER MUHTAR, ÖYKÜM, ÖYKÜM SK., ÖZTÜRKLER, ÖZTÜRKLER SK., ÖZVATAN, PASADAYI, PAŞADAYI SK., RASİM EGEMEN SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SABRI USTA, SABRİ USTA SK., SAFAK, SANCAR, SANCAR SK., SEHIT YÜKSEL DINÇ, SELIMPASA CD., SEMERKANT, SEMERKANT CD., SENTÜRKLER SK., SEYİR SK., SEYYİT SK., SÖNMEZLER SK., SUBAŞI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., SÜRMENE SK., ŞAFAK, ŞAFAK SK., ŞEHİT UMUT ŞENSOY SK., ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ, ŞEYH EDEBALİ CD., TASKENT, TAŞKENT CD., TEPE ÇIKMAZI SK., TESVIKIYE, TEŞVİKİYE CD, TEŞVİKİYE CD., TOLGA SK., TURNAOGLU, TURNAOĞLU, TURNAOĞLU CD., UFUK SK., ÜNLÜ PINAR, ÜNLÜ PINAR CD., VAHDETTİN SK., VELİ MAHMUT PAŞA CD., VEZIRHAN, VEZİRHAN SK., YALIM, YALIM SK., YESILDERE, YEŞİLÇAY SK., YEŞİLDERE SK., YIGITLER, YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., YİĞİTLER, YİĞİTLER SK., YÖRÜKLER SK., YUNUS EMRE, YURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Şubat Salı 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLTEPE, KOZLUK, ORHAN, TURGUT, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, ZABITAN mahallelerinde 4512, ABİDİN ARAL SK., AKYILDIZ SK., ARİF SK., ASLAN, ASLAN SK., ATLAS, ATLAS SK., BAŞER SK., BAYRAKTAR SK., BEYAZ PAMUK, BEYAZ PAMUK SK., CAMİ ARKASI SK., CANDAN SK., CIHAN, CİHAN SK., COŞKU SK., ÇAY SK., ÇETİN İŞÇİ SK., ÇIKMAZ SK., DEMİRAĞA SK., DEREN SK., DERMAN SK., DİKBAYIR SK., DİLARA SK., DÜNYA SK., EFES SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN SK., GELİR SK, GELİR SK., GÜÇBİR SK., HACI AKŞEMSETTİN SK., HACI ARIF, HACI BAYRAM VELI, HACI BAYRAM VELİ SK., HACI HAZIM, HACI HAZIM SK., HOŞGÖR SK., HUZUREVI, HUZUREVİ SK., ISMAIL KOLAYLI, İRFAN KANDEMİR SK., İSMAİL KOLAYLI CD., İSTANBUL KARAYOLU CD., KADIBAYIRI, KADIBAYIRI SK., KARADENİZ SK., KIRKMESE, KIRKMEŞE SK., KİRAZLI SK., MADEN SK., MEHMETÇIK, MEHMETÇİK SK., MERIÇ, MERİÇ SK., METE SK., MUSTAFA KARAKAŞ SK., NAZLICAN SK., NESLİHAN SK., NİSAYE SK., NUMAN KAHYA, NUMAN KAHYA SK., NURDOGAN ÖZAK, NURDOĞAN ÖZAK SK., ORDUEVI, ORDUEVİ SK., ORHAN VELI, ORHAN VELİ, ORHAN VELİ SK., ÖZ BİRLİK SK., ÖZ EVLİYA ÇELEBİ SK., PELİN SK., PİRAYE SK., PORTAKAL SK., POYRAZLAR SK., RIHTIM, RIHTIM SK., RÜYA, SABIRLI, SABIRLI SK., SABUR, SABUR SK., SAİT FAİK SK., SAİT KOÇ SK., SAKIN, SAKİN SK., SANCAKLI SK., SELİMİYE SK., SEMAZEN SK., SEMIH KOÇANA, SEMİH KOÇANA SK., SERGEN SK., SILA, SILA SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT CAFER ŞENOL SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., ŞENLİK SK., ŞENOLLAR SK., TARİH SK., TAŞTEPE SK., TURİST SK., YAMAN, YAMAN SK., YENİ GELİNCİK SK., YUNUS SK., ZERDA SK., ZOBUOGLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, FATIH, FATİH, GÜLTEPE, SERDAR, TÜYSÜZLER, YENI, YENIDOGAN, YENİ, YENİDOĞAN, ZABITAN mahallelerinde ALTUN, ALTUN SK., ANADOLU CD., ANANAS SK., ARIZLI CD., ASLIM, AYSEL SK., BAL, BEYHAN, BEYHAN SK., BILGIN, BİLGİN SK., BUGDAY SK., BUĞDAY SK., CEYLAN SK., ÇAKMAK SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇEVRE SK., DERINCE, DERİNCE CD., DIKICI, DİKİCİ SK., DUMAN, DUMAN SK., EDEBALİ SK., EGE, EGEMEN SK., ER, ER SK., EYÜP BEY SK., GAZİ ALİ FAİK DOKUR SK., GEZER SK., GIRGIN, GİRGİN SK., GÜÇ, GÜÇ SK., GÜLCAN, GÜLCAN SK., GÜNER SK., GÜNEY, GÜNEY SK., HACI ARİF CD., HAVVA, HAVVA SK., HÜR, HÜR SK., INCE, ISMAIL AKYILDIZ HOCA, ISTANBUL KARAYOLU, IŞIK SK., İNCE SK., İNCİ SK., İNKILAP CD., İSMAİL AKYILDIZ HOCA SK., İSTANBUL KARAYOLU YANYOLU SK, KAAN, KAAN SK., KAÇAN SK., KALE ÜSTÜ SK., KANİ SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KAYA SK, KAYIN SK., KOÇAL, KOÇAL SK., KURUM, MANOLYA SK., MINE, MIRALAY MÜMTAZ, MİNE SK., MİRALAY MÜMTAZ CD., MÜRSELPASA, MÜRSELPAŞA CD., NAMIK KEMAL CD., NESE, NEŞE SK., NURETTIN PASA SK., NURETTİN PAŞA SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ÖNGELEN SK., ÖZGÜR SK., SALIM ÇOLAK, SALİM ÇOLAK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARIÇAM SK., SEDAT SANBAY, SELVI, SELVİ SK., SERDAR BAYIRI, SERDAR BAYIRI SK., SINEM SK., SİNEM SK., SÖĞÜT SK., SUAT, SUAT SK., SUDE SK., SUZAN SK., ŞAİRANE SK., ŞENER SK., ŞENİZ SK., TOPDEMİR SK., TUNA SK., TUNÇ, ÜSTÜN SK., VADI, VADI SK., VADİ SK, VADİ SK., VEHBİ DEMİREL SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZICIOGLU, YAZICIOGLU SK., YAZICIOĞLU SK., YETKİN SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL, YÜKSEL SK., ZEYTİNLİK SK., ZIYAPASA, ZİYAPAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, NASUHLAR, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, UMUT SK., ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLICA, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, HIDIRLAR, KAYMAZ, ÖMERLI, ÖMERLİ, SELIMKÖY, SELİMKÖY mahallelerinde DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., EROL, EROL SK., HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, İSTİKLAL CD., KAYMAZ MERKEZ MEVKII, KAYMAZ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜK HASANLI MEVKII, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTAKÖY MEVKII, ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHTIYANLAR MEVKII, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SELİMKÖY ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DIK, DİK SK., ERSOY SK., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, ŞİMAL SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR mahallelerinde ANKA CD., ANKARA.., ANKARA.. CD., ARILAR SK., ARNAVUT SK., BAKİ SK., BEDIR, BEDİR SK., BİZİM SK., MERT, MERT SK., MUMCU SK., NUR, NUR CD., ÖZBEY SK., ÖZLEM SK., ÖZSOY SK., SAKIP SABANCI, SAKIP SABANCI CD., SEMA, ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CD., TUĞRA SK., YİĞİT SK., ZAFER, ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, ŞEVKATİYE mahallelerinde ANAYURT CD., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., DOĞALAR SK, HASTANE SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., TABAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., HASTANE, MESUDIYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3038. SK., 3039. SK., 3044. SK., 3045. SK., 3046. SK., 3047. SK., 3150., 3150. SK., EREN SK., HARMANTARLA CD., KIRLANGIÇ SK., NECIP FAZIL, ÖMER ÇAVUS SK., SOLAKOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde ATATÜRK BULVAR, BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CONKBAYIRI, KARINCA SK., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SARI, SARI CD., YALI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, YUKARI mahallelerinde 3138. SK., AK, BAYER SK., CONKBAYIRI CD., KÖROĞLU CD., MOHAÇ, MOHAÇ CD., NECİP FAZIL CD., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SEKİ SK., SU DEPOSU, YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 496. SK., 497. SK., 498. SK., 603/3. SK., 603/4. SK., 604/1. SK., 605/1., 605/1. SK., 605/2. SK., 605/3. SK., 611. SK., 646. SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 360., 413. SK., 415. SK., 416., 416. SK., 417., 417. SK., 418. SK., 419. SK., 424. SK., 425. SK., 426. SK., 427., 428. SK., 429. SK., 430. SK., 432., 433. SK., 435., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 440., 440. SK., 442. SK., 446. SK., 447. SK., 449. SK., 472. SK., 473. SK., 475. SK., 476. SK., 477. SK., 478/1., 478/1. SK., 478/2. SK., 480. SK., 484. SK., 485., 489., 489. SK., 530., 530. SK., 531. SK., 531/2. SK., 541. SK., 547. SK., 584. SK., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., ÇALDIRAN CD., KARADENİZ CD., MALAZGIRT, MALAZGİRT CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PİYALEPAŞA mahallelerinde 546. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Şubat Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4331. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4381. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4433., 4433. SK., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde 301. SK., 303. SK., 304. SK., 306/2. SK., 307/2. SK., 308. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ, ULUS mahallelerinde 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2004. SK., 2030. SK., 2031. SK., 2033. SK., 2034., 2034. SK., 2035. SK., 2036. SK., 2037. SK., 2038. SK., 2039. SK., 2040. SK., 2040/2. SK., 2041. SK., 2043. SK., 2044., 2044. SK., 2044/1. SK., 2047. SK., 2047/1. SK., 2048. SK., 2049., 2049. SK., 2049/1. SK., 2049/2., 2049/2. SK., 2049/3. SK., 2049/4., 2049/4. SK., 2049/5. SK., 2050. SK., 2051. SK., 2053. SK., 2054. SK., 2055. SK., 2055/1. SK., 2055/2. SK., 2055/3., 2055/3. SK., 2055/5. SK., 2056. SK., 2057., 2057. SK., 2058. SK., 2058/1. SK., 2059. SK., 2060., 2060. SK., 2061. SK., 2061/1. SK., 2061/2. SK., 2061/3. SK., 2062. SK., 2063. SK., 2064. SK., 2065., 2065. SK., 2066., 2066. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069. SK., 2103. SK., 2103/1. SK., 2105., 2106., 2106. SK., 2107., 2107. SK., 2108. SK., 2108/1., 2108/1. SK., 2109. SK., 2110. SK., 2143. SK., 2144. SK., 2145. SK., 2145/1., 2145/1. SK., 2146., 2146. SK., 2147. SK., 2148., 2148. SK., 2149., 2149. SK., 2149/1. SK., 2150. SK., 2151., 2151. SK., 2153. SK., 2154. SK., 2156., 2157., 2157. SK., 2159. SK., 2160., 23 NİSAN CD., 301/1. SK., 301/2. SK., 302., 302. SK., 305., 305. SK., 305/1., 305/1. SK., 306. SK., 306/1. SK., 306/3. SK., 307/1. SK., 308/1., 309., 309. SK., 310. SK., 311. SK., 311/1. SK., 312. SK., 313. SK., 313/1. SK., 313/2. SK., 314., 314. SK., 315. SK., 316/1., 316/1. SK., 316/2. SK., 316/3. SK., 318. SK., 318/1. SK., 319/1., 319/1. SK., 320., 320. SK., 320/1., 320/1. SK., 320/2., 320/2. SK., 320/3., 320/4., 320/4. SK., 321. SK., 322., 322. SK., 322/1. SK., 323. SK., 323/1., 323/1. SK., 323/2. SK., 323/3. SK., 324., 324. SK., 324/1., 324/1. SK., 324/2., 324/2. SK., 324/3., 324/3. SK., 325., 325. SK., 325/1. SK., 326., 326. SK., 326/1., 326/1. SK., 327. SK., 327/1., 327/1. SK., 327/2. SK., 327/3., 327/3. SK., 327/4. SK., 327/5., 327/5. SK., 328., 328. SK., 328/1. SK., 329., 329/1. SK., 329/2., 329/2. SK., 329/3., 329/3. SK., 330. SK., 330/1., 330/1. SK., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., 333. SK., 335., 335/1. SK., 335/2. SK., 336., 336. SK, 343., 501., 501. SK., 502. SK., 502/1., 502/1. SK., 502/2. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 503. SK., 504. SK., 504/1. SK., 505., 505. SK., 505/1. SK., 505/2. SK., 506. SK., 507. SK., 508., 508. SK., 508/1. SK., 508/2. SK., 508/3. SK., 509., 509. SK., 509/1. SK., 509/2. SK., 509/3. SK., 509/4. SK., 509/5. SK., 509/6., 509/6. SK., 509/7. SK., 510., 510. SK., 511., 511. SK., 512., 512. SK., 512/1., 512/1. SK., 512/2., 512/2. SK., 513., 513. SK., 515. SK., 516. SK., 517. SK., 518. SK., 519. SK., 520. SK., 521., 521. SK., 522., 522. SK., 523. SK., 523/1., 523/1. SK., 524. SK., 525., 525. SK., 525/1. SK., 526., 526. SK., 526/1., 526/1. SK., 527., 527. SK., 528., 528. SK., 528/1. SK., 528/2. SK., 529. SK., 529/1. SK., 529/2. SK., 530/1., 530/1. SK., 530/2., 530/2. SK., 530/3. SK., 530/4. SK., 531., 531/1. SK., 531/3. SK., 532., 532. SK., 532/1., 532/1. SK., 532/2., 532/2. SK., 532/3. SK., 533., 533. SK., 533/1., 533/1. SK., 534. SK., 535., 535. SK., 535/1. SK., 535/2. SK., 536., 536. SK., 536/1. SK., 536/2., 536/2. SK., 536/3. SK., 537. SK., 537/1., 537/1. SK., 537/3. SK., 537/4. SK., 538. SK., 538/1. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/2., 539/2. SK., 540. SK., 542. SK., 543. SK., 543/1. SK., 543/2. SK., 543/3. SK., 554., 554. SK., 556. SK., 559. SK., 560. SK., 562., 563. SK., 563/1. SK., 564. SK., 565. SK., 567., 567. SK., 568., 568. SK., 568/1. SK., 568/2. SK., 569. SK., 570. SK., 572/1. SK., 573. SK., 573/1., 573/1. SK., 574., 574. SK., 575. SK., 576/1. SK., 577., 577. SK., 578., 578. SK., 617/1. SK., 618., 618. SK., 618/1. SK., 619., 619. SK., 619/1. SK., 619/2., 619/2. SK., 619/3. SK., 619/4., 619/4. SK., 619/5., 619/5. SK., 620., 620. SK., 620/1. SK., 620/2., 620/3. SK., 621. SK., 746/2. SK., 748. SK., 748/1. SK., 750. SK., 752. SK., 754., 754. SK., 755. SK., 756/1. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 764., 764. SK., 765. SK., 766., 766. SK., 767. SK., 768. SK., 769. SK., 771. SK., 772. SK., 896., ANKARA, AŞIK VEYSEL CD., BAHARDERE CD., BAHARIYE, BAHARIYE CD., BAHARİYE CD., BARBAROS, BARBAROS CD., CENGIZ TOPEL, ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., EMEKTARLAR, EMEKTARLAR CD., ESENLER, ESENLER CD., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD., İSTANBUL CD., KANCILAR, MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU CD., ORDU CD, ORDU CD., SAKARYA, SEHIT HALIL KAMIS, SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT KADİR KASA SK., TOPAL OSMAN AĞA CD., TOPÇULAR CD., VATAN CD., YASA, YASA CD., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YENI BAGDAT, YENI BAGDAT CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-11:03 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK mahallelerinde 2223/1., 2252. SK., 2254., 2254. SK., 2263. SK., ADNAN SK, ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., BAYRAMOĞLU CD., BERNA SK., BURAK REİS CD., DİLEK SK., FATİH SULTAN MEHMET CD, GAZİ PAŞA CD., KARACABEY CD., KEMALPAŞA CD., MITHATPASA, MİTHATPAŞA CD., NAGİHAN SK., SADIK, SISECAM YOLU, ŞİŞECAM YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde 1429. SK., 1430. SK., 1430/1. SK., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Şubat Salı 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440., 1440. SK., 1444. SK., 1445. SK., 1445/13. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1446. SK., ESATBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1444., 1449., 1449. SK., 1456. SK., GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1426/1. SK., 1456., GÜNEY YANYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3254., GEBZE CD., KOCAGÖL, ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3202. SK, 3205., 3206, 3206. SK., 3207., 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3251., 3252., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., ATATÜRK CD., BADEM SK., BANU SK., BAYKUŞ SK., ÇATAL SK., DENİZ SK., EMİR SK., ERSİN SK., ETHEM AĞA, FABRİKALAR SK., GEBZE, GONCA SK., İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARACA SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., ORGANIZE, ORGANİZE, ORGANİZE CD., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 11 Şubat Salı 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÇAYIROVA mahallelerinde 5209. SK., 5210. SK., 5217., YAVUZ SULTAN SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde ADAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 11 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde BERRAK, BERRAK SK., BILGE, EMIRGAN, EMİRGAN SK., GÖKHAN, GÜRSU, GÜRSU SK., HALUK SK., KEMAL, KEMAL SK., KILIÇ SK., KOÇAK, KOÇAK SK., SEVİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.