11 Temmuz BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:28

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:28

BOLU ilinde 11 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEGENDIK, GEBEM mahallelerinde BEGENDIK MAHALLE YOLU, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI(OVA), BESLI, BEŞLİ, BÜRÜCEK, DERE, EKİNÖREN, HALA, HATIPLER, HATİPLER, MERKEZ, SEMSI, ŞEMSİ, YUKARI mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, BESLI MAHALLE YOLU, BÜRÜCEK MAHALLE YOLU, ÇEVRELI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, DERE MAHALLE YOLU, EKINÖREN KÖY YOLU, EKİNÖREN KÖYÜ YOLU, HALA MAHALLE YOLU, HATIPLER MAHALLE YOLU, KOĞUCAK KÖYÜ BEŞLİ MAH, KOĞUCAK KÖYÜ DERE MAH, KOVUCAK HALA MAH, KOVUCAK KÖYÜ, KOVUCAK KÖYÜ YOLU, KOVUCAK KÖYÜ YOLU 2, MUDURNU DERE, SEMSI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde 3632 SoK., AKGÜL, AKGÜL SK., AVŞARLAR SK., BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR-1., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1. SK., D-100 KARAYOLU_6, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR, HACILAR SK., KARALAR, KONAK-1, KONAK-1 SK., PINAR-1. SK., ULUYOL SK., YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, ÇAMPINAR mahallelerinde AFŞAR YAYLASI, ALADAĞ KARACASU YAYLASI, ASAGI MAHALLE YOLU, BOLU KIBRISCIK YOLU, ÇAMPINAR YAYLA YOLU, DOĞANCI KÖYÜ YAYLASI, ILICAKINIK KÖYÜ YAYLASI, KARACASU YUKARI YAYLASI, MESCİLER EMEN YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNKÖY, MERKEZ mahallelerinde INKÖY KÖY YOLU, İNKÖY KÖYÜ YOLU, İNKÖY MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 10:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, ARIKÇAYIRI, ARIKÇAYIRI MERKEZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, ÇAMLICA, ÇAYKOL, ÇEŞME, ÇUBUK MERKEZ, ÇUBUKKÖY, DERE, GÖLBAŞI, GÖLÖZÜ, HACIAHMETLER, HAPŞANLAR, KABAKULAK, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, ÖRENCİK, SEKİ, SOFU ALİ, UMUTDERE, YENİ, YEŞİLYAZI mahallelerinde ARIKÇAYIRI MEVKİ, ., AHMET ÇANKAYA, AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI DERE MAH., ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, BEYTEPESİ CD., BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, ÇAMLICA KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA MELES KÖYÜ, ÇEŞME MAH, ÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ, ÇUBUK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK SEKİ MAH, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK BELEDİYESİ SPOR KOMPLEK, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, GÜRCÜLER ÇAYIRI SK., HİSAR SK., HİSARÖZÜ KÖYÜ YOLU, KABAKULAK ÖRENCİK, KEMER KÖPRÜ CD., KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE, KÖY SOKAĞI, ÖRENCİK ÇAYKOL, ÖRENCİK KÖYÜ, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.