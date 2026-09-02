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11 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Kuşadası'nda yakalandı

11 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Kuşadası'nda yakalandı

2.09.2026 11:26:00
Güncellenme:
İHA
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11 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Kuşadası'nda yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, "Birden Fazla Kişi ile Tehdit", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında toplam 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (38) yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.K. cezaevine gönderildi.

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