11 yıl sonra Almanya'da yakalanmıştı: İade edilen cinayet şüphelisi tutuklandı

Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda çalışan Sergiu Zgırvacı, sabah işten döndüğünde annesi Zeynep Aydın'ı evin salonunda hareketsiz halde buldu.

İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinde evde ve balkonda kan izleri tespit edilirken, Aydın'ın vücudunda 6 bıçak darbesi bulunduğu ve boğazının kesildiği belirlendi.

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, Aydın'ın ölümünün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve iç organ yaralanmalarının yol açtığı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.

KIZININ ESKİ ERKEK ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENİLDİ

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada Aydın'ın kızı Sıla Zgırvacı'nın ifadesine başvuruldu. Zgırvacı, eski erkek arkadaşı Aram Ahmed Khorsheed'in daha önce kendisini darbettiğini ve kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Annesinin öldürülmesinde Khorsheed'den şüphelendiğini belirten Sıla Zgırvacı, "Temmuz ayı içerisinde ben kendisinden ayrılmak istedim. Bunun üzerine Aram, beni eve çağırdı ve konuşmak istedi. Ben de Aram’ın evine giderek kendisi ile konuşmak istedim ancak Aram beni evde dövdü ve arkasından bıçakla benim kolumu ve saçlarımı kesti. Bu konu ile İstanbul ili Güngören ilçesinde polis karakolunda kendisinden şikayetçi oldum ve şahıs tutuklandı ancak cezaevinde bulunduğu sırada sürekli olarak beni oradan arıyordu ve ‘Senin en sevdiğini alacağım, öldüreceğim’ diyerek tehdit ediyordu. Arayarak beni ölümle tehdit ediyordu Kendisi ile birlikte olmadığım takdirde annemi ve kardeşlerimi öldüreceğini söyleyerek beni tehdit ediyordu" dedi.

Zgırvacı'nın şüpheli tarafından gönderildiğini belirttiği tehdit içerikli mesaj ve ses kayıtlarının da soruşturma dosyasına girdiği kaydedildi.

KAMERALARDA 2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Polis, olay günü Marmaraereğlisi'ndeki otobüs firmasının güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İncelemede, 18 Ekim 2015 akşamı İstanbul'dan Marmaraereğlisi'ne gelen 2 şüphelinin görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerden birindeki kişinin Aram Ahmed Khorsheed olduğu teşhis edilirken, yanındaki kişinin kimliği belirlenemedi.

Soruşturmada, iki kişinin Marmaraereğlisi'ne geldikten sonra bir taksiye binerek adres aradığı da saptandı. Taksi şoförü S.T.’nin ifadesinde, yolcuların kendisine telefondan bir adres gösterdiği, daha sonra Bağlar mevkisine gittikleri ve burada araçtan indikleri yer aldı. Şoför de daha sonra güvenlik kamerası görüntülerindeki Khorsheed ile yanındaki kişiyi teşhis etti.

'CİNAYETTEN SONRA İSTANBUL'A DÖNDÜLER' İDDİASI

Kamera incelemelerine göre, Khorsheed ile kimliği belirlenemeyen kişinin 19 Ekim 2015 günü saat 01.20 sıralarında D-100 kara yolundan İstanbul yönüne yürüdükleri belirlendi. İki kişinin bir caminin önündeki çeşmede ellerini yıkadıkları, daha sonra yeniden İstanbul yönüne hareket ettikleri kaydedildi.

Görüntülerde Khorsheed'in elinde parlak renkli bir cisim bulunduğu, diğer kişinin elindeki ne olduğu belirlenemeyen bir cismi yere attığının değerlendirildiği fezlekede yer aldı. İki kişinin daha sonra kamera açısından çıktığı belirtildi.

HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında telefon ve baz istasyonu kayıtları da incelendi. Aram Ahmed Khorsheed'in kullandığı telefonun olay günü İstanbul'dan Marmaraereğlisi yönüne hareketi ve daha sonra yeniden İstanbul'a dönüşü ile uyumlu baz istasyonu kayıtları tespit edildi.

Aydın'ın kızının telefonuna ilişkin HTS incelemesinde ise olay saatlerinde İstanbul'da bulunduğuna ilişkin baz istasyonu kayıtlarına ulaşıldı. Khorsheed ile Zgırvacı'nın olay günü aynı yerde bulunduklarını gösteren ortak bir baz kaydının tespit edilmediği belirtildi.

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Şüpheli Khorsheed hakkında 20 Ekim 2015'te tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. Şüphelinin yakalanamaması üzerine ilerleyen süreçte kırmızı bülten talebinde bulunuldu. Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Aram Ahmed Khorsheed, 17 Ağustos 2025'te Almanya'nın Hamburg kentinde yakalandı. İade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Khorsheed, 8 Mayıs 2026'da Türkiye'ye getirildi.

'ZEYNEP AYDIN'IN EVİNE GİRDİM'

Şüpheli, 9 Mayıs 2026'da alınan ifadesinde, cinayet suçlamasını kabul etmedi.

Olay günü bir arkadaşıyla İstanbul'dan Marmaraereğlisi'ne geldiğini anlatan Khorsheed, Sıla Zgırvacı'nın doğum gününü kutlamak amacıyla Aydın'ın evine gittiğini ileri sürdü. Aram Ahmed Khorsheed, taksiden indikten sonra yanındaki arkadaşının dışarıda beklediğini, kendisinin eve girdiğini belirterek, evde yaklaşık 1 saat kaldığını ve ardından arkadaşı ile İstanbul'a döndüğünü savundu. Cinayetle ilgisinin olmadığını öne süren Khorsheed, yanındaki kişinin ismini ise hatırlamadığını söyledi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Khorsheed, 10 Mayıs 2026'da 'Tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Aram Ahmed Khorsheed’in 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanması talep edilirken, olay sırasında yanında bulunduğu öne sürülen ve kimliği henüz belirlenemeyen ikinci şüpheli hakkındaki soruşturmanın ayrı dosyada sürdüğü belirtildi.