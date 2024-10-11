12 ayrı suçtan yakalanması bulunuyordu, evinde operasyonla yakalandı
Kocaeli’de 12 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan firari şahıs evine yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 175 fişek, 13 gram uyuşturucu maddesi, sahte ehliyet ve kimlik kartları ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında, "Tutuklu veya hükümlünün kaçması", "6136 SKM resmi belgede sahtecilik", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" olmak üzere toplamda 12 ayrı suçtan yakalama kararı düzenlenen firari M.A. için operasyon düzenlendi. Dün Darıca ilçesinde şahsın ikametine yapılan baskında M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 175 fişek, 13 gram uyuşturucu maddesi, sahte ehliyet ve kimlik kartları ele geçirildi.
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