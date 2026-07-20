12 Eylül davalarının simge avukatlarından biriydi: Nebi Barlas yaşamını yitirdi

12 Eylül darbesi döneminde siyasi davalarda görev alan ve İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucuları arasında yer alan avukat Nebi Barlas, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Söz konusu haberi, İHD İstanbul Şubesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Derneğimizin kurucularından Av.Nebi Barlas’ı kaybettik. Askeri darbe döneminin en zor koşullarında işkence görüp idam cezası ile yargılanan müvekkillerini her türlü hak ihlaline karşı cesurca savundu. Nebi abi tüm insan Hakları savunucularının gönlünde yer etti. Hatırası bize yol göstermeye devam edecek."