12 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:25

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:25

DÜZCE ilinde 12 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKTASLI, BIÇKIYANI, ÇAMLICA, ÇAYKARA, D-100 KARAYOLU, DERE, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, HAMZALI, KOYTAKLI, KUZUMLU, KÜLTÜR, MERKEZ, ORTA, SAGLIK, SAĞLIK, SOGUKSU, TEKIRSU, YEŞİLTEPE mahallelerinde BEKTASLI, BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU, BOLU DAGI, ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ YOLU, ÇAYKARA, DERE, DİPSİZGÖL KÖYÜ YOLU, DOGANTEPE, HASAN BEY, KOYTAKLI, KUZUMLU, KÜLTÜR, ORTA, SAGLIK, SERKAN ACAR, SERKAN ACAR CD., SOGUKSU, TEKIRSU, YESILKÖY-2., YEŞİLTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 208., KONURALP 261., KONURALP 650., KONURALP MUHACİRLER SK., KONURALP SANTIYE, KONURALP ŞANTİYE, KONURALP ŞANTİYE SK., KONURALP TAŞLIK, KONURALP TEPECİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, AKÇALAR, ÇAY, DARICI, GICIR, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÖYÜN KENDİSİ, KÜLTÜR, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, OTLUOĞLU mahallelerinde 1003. CD., 19010., 19011., 19050., 19100, 19110., 19111., 19116., 19117., 19120., 19150., 19155., 19157. SK., 19158., 19170., 19172., 19180., 19200., 19215., 19225., 19240., 19250., 19307., 19330. SK., 1950., 1950. CD., 1951., 1951. SK., 1952. SK., 1953. SK., 1955., 1955. SK., 1956. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1960., 1960. SK., 1961. SK., 1962., 1962. SK., 1963. SK., 1964., 1964. SK., 1966., 1966. SK., 1967. SK., 1971. SK., 1972. SK., 1973. SK., 1974., 1974. SK., 1975., 1975. SK., 1976. SK., 1977. SK., 1978. SK., 1979., 1979. SK., 1980. SK., 1981. SK., 1982., 1982. SK., 1983. SK., 1984. SK., 1985. SK., 1986. SK., 1987., 1987. SK., 1988., 1988. SK., 1989. SK., 1990., 1990. SK., 1991., 1991. SK., 1992. SK., 1994. SK., 1995., 1995. SK., 1996. SK., 1997. SK., 1998., 1998. SK., 1999. SK., 2000. SK., 2001., 2001. SK., 2002. SK., 2004., 2004. SK., 2005., 2005. SK., 2006. SK., 2008. SK., 2010. SK., 2012. SK., 2014., 2014. SK., 2015., 2016. SK., 2017. SK., 2018., 2018. SK., 2019., 2019. SK., 2049., 2049. SK., 49. SK., 5796. SK., 5799. SK., 5800. SK., 583. CD., 605., 606., 608., 612., 613. SK., 614. SK., 615. SK., 618., 618. SK., 623. SK., 634., 634. SK., 635. SK., 640. SK., 645. SK., 646. SK., 693. SK., 696. SK., 701., 701. SK., 972., 972. SK., AGALAR, AĞALAR SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERİCİ SK., HAMİT KAPLAN SK., KAZIM ORBAY SK., KİREMİT SK., NARİN SK., OCAK SK., OTLUOĞLU KÖYÜ YOLU, TABAK SK., TURAPLAR KÖYÜ YOLU, URAL SK., YOL GIRISI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA mahallelerinde KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, ÇAYIRTARLA, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SEKERPINAR, SUNCUK, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 102 CD., 200, 200. CD., 300, 300 CD., 300. CD., 501, 501. SK., 502 SK., 502. SK., 503. SK., 504, 504. SK., 601, 601 SK., 602, 602 SK., 603 SK., 604 SK., 605 SK., 606, 606 SK., 607 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, SEKERPINAR1, SUNCUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA, N KENDISI mahallelerinde EMİNAÇMA KÖYÜ YOLU, İsimsiz150, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERDEMLİ, KARAÖMER, MERKEZ, N KENDISI, SEHIT, YAKA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, ERDEMLI, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, KONURALP 170., YAKA, YAKA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURİYET, N KENDISI mahallelerinde 7., BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, N KENDISI mahallelerinde 2 SK., 7000., KÖY, KÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER, KARACA mahallelerinde 1295., 1295. SK., 1562., 1562. SK., 1723., AKÇAKOCA DÜZCE YOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU, ŞANTİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAÇAM, BAHÇELIEVLER, BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, ÇAMLIK, ÇORAK, FABRIKA, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, GÖKÇE, HAMAMDAGI, KARDELEN, N KENDISI, TATIL, TATİL, UÇUK, UĞUR mahallelerinde 1 SK., 10., 13., 17., 3 SK., 5 SK., 6., 7 SK., 7512., BAHÇELIEVLER, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, ÇAMLIK, ÇORAK, DERDİN KÖYÜ YOLU, FABRIKA, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, FINDIKLI AKSU KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, HAMAMDAGI, HAMAMÜSTÜ YOLU, KARDELEN, KÖY SOKAĞI, TATIL KÖYÜ, UÇUK, UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇE, KİRAZLI, N KENDISI, YENI mahallelerinde 7530., 7555., 7580./1, 7700., 8036., GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTARLA, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde AKTARLA, AKTARLA KÖYÜ YOLU, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇE, N KENDISI mahallelerinde 7330., 7550., 7565. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ YOLU, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ KÜME EVLER, OSMANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, N KENDISI, UFUK mahallelerinde 107 SK., 107., 9126., ADAPAZARI BOLU YOLU, D100 KARAYOLU, DOGANLI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBIYIKLAR mahallelerinde AKBIYIKLAR, AKBIYIKLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde ASAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER mahallelerinde DEMIRCILER, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde KÖROĞLU SK., MUAMMER AKSOY CD., PASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, CUMHURİYET, EDİLLİ, HACI YUSUFLAR, HASANÇAVUŞ, KALKIN, KEÇİKAYA, KÖYIÇI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, PAŞALAR, TAHİRLİ mahallelerinde 1055, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, ALİ ÇAVUŞ SK., BOLU GÜNEŞ SİTESİ, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HAYALIM, HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU, KÖY IÇI, KÖYIÇI, KUĞU SK., PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, SADIK REIS, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde CUMAYERİ KÖY YOLU, EDİLİ KÖY YOLU, EDİLLİ, HAYALİM SK., HÜRRIYET, KOKURDAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, ALİ AĞA SK., ARİF BEY CD., ATİK SK., BAŞAR CD., GÜZİDE SK., İLKEM SK., MEHMET HOCA SK., MERT SK., ONUR SK., SEFER AKIN SK., SEHIT MEHMET EFENDI, UFUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde CEMRE SK., CENEVİZ SİTESİ, HACIOGLU, HALİLOĞLU CD., İŞ GÖREN CD., YALIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde DORUK SK., HUZUR, MERVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde HACIOĞLU CD., SERÇE SK., ŞİFA SK., TUZCUOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., HÜSEYİN YANMAZ CD., SOĞUK PINAR CD., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ATIK, BERGÜZAR SK., CEZAEVI, CEZAEVİ SK., DORUK, EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., HİSAR SK., KALYONCU, KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CINO, CİNO, YUNUSEFENDİ mahallelerinde AÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, CINO, YUNUSEFENDİ KÖYÜ İÇ YOLU, YUNUSEFENDİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENTEPE, KADIFEKALE, KADİFEKALE, KARADERE, KIZILCIK, MERKEZ, MUHAPDEDE, N KENDISI mahallelerinde 13203, DEĞİRMENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DEĞİRMENTEPE KÖYÜ YOLU, DERE_3, İÇ YOLU, İsimsiz81, KIZILCIK, MERKEZ, MERKEZ_162, MERKEZ_232, MERKEZ_27, MERKEZ_38, MUHAPDEDE, MUHAPDEDE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 446. SK., 453. SK., 458. SK., 459., 459. SK., 461. SK., 462. SK., 464. SK., 490., 5734., 5736. SK., ÇATAK SK., ERCİYES SK., GAZHANE CD., HAYDAR GÖSTERISLI, HAYDAR GÖSTERİŞLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde BAKACAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, BAKACAK, N KENDISI mahallelerinde AKSU KÖYÜ YOLU, BAKACAK, BAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, CIRCIR SK., MUSA AÇMA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETTİN mahallelerinde 223. SK., 231. SK., NUSRETTİN SK., SELVİLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde DİPSİZGÖL KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ÇEVRİK, FIRINYANI, GÜNEY, HATIPOGLU, KIZILÜZÜM, KURU ALI, KUZ, N KENDISI, ORDULUKARADERE, ÖRENIÇI, SAKIR mahallelerinde 172. SK., ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, FIRINYANI, GÜNEY, HATIPOGLU, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KURUALI, KURUALİ MEVKİ, KUZ, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, ÖRENIÇI, PAZARCIK, SAKIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.