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12 il için sarı kodlu alarm... Meteoroloji, saat vererek kuvvetli yağışı duyurdu

12 il için sarı kodlu alarm... Meteoroloji, saat vererek kuvvetli yağışı duyurdu

17.09.2026 09:04:00
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Haber Merkezi
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12 il için sarı kodlu alarm... Meteoroloji, saat vererek kuvvetli yağışı duyurdu

Meteoroloji, 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yurdun geniş bölümünde sağanak yağış beklendiği; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle saatlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı aktarıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı 17 Eylül hava tahmini raporunda; Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanağı etkili olacağına dikkat çekti.

Meteoroloji'nin yayımladığı haritada ise; kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı görüldü. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağışların özellikle saat 12.00-18.00 arasında geniş bir bölgede etkili olması bekleniyor.

12 İL SARI KODLA UYARILDI 

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Muğla, Uşak ve Kırıkkale için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Kuvvetli yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Göller Yöresi'nde, Muğla ve Antalya'nın batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

BU SAATLERE DİKKAT!

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağışların etkili olacağı saatlerde yurttaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Kuvvetli sağanaklarla birlikte sel ve su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarında ise, önemli bir değişiklik beklenmediği, sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde de, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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