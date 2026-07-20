12 ilde eş zamanlı operasyon: 27’si kamu görevlisi 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, yeni nesil silahlı suç örgütleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen 27'si aktif kamu görevlisi toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

KAMU GÖREVLİLERİYLE MENFAAT İLİŞKİSİ İDDİASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında suç örgütü üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurduğu ve karşılıklı menfaat ilişkisi geliştirdiği öne sürüldü.

Açıklamada, örgüt yöneticileri ve üyelerinin, adli soruşturmalarda görev ve yetki sınırlarına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç kayıtları, aranma ve yakalama bilgileri, kırmızı bülten kayıtları, araç şerhleri ile gümrük geçişlerine ilişkin sorgulama bilgilerini temin ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, suç örgütü hiyerarşisi içinde hareket ettikleri ve örgütlerle menfaat ilişkisi içerisinde bulundukları değerlendirilen 27'si farklı kurumlarda görev yapan aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Operasyonların İstanbul'un yanı sıra Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslerde eş zamanlı olarak yürütüldüğü bildirildi.

HAKLARINDA İŞLEM YAPILAN İSİMLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında; 1’i gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15’i gümrük muhafaza memuru, 10’u polis memuru, 2’si avukat, 2’si denetimli serbestlik memuru, 1’i zabıt kâtibi olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 20.02.2026 tarihinde gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

ŞÜPHELİLERİN GÖREV DAĞILIMI AÇIKLANDI

Başsavcılık, soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 50 şüphelinin meslek ve statülerine ilişkin dağılımı da paylaştı.

Açıklamaya göre şüphelilerden 2’sinin emekli polis memuru, 27’sinin ise farklı kamu kurumlarında aktif görev yapan personel olduğu bildirildi. Aktif kamu görevlilerinin 16’sının gümrük memuru olduğu, bunlardan birinin gümrük muhafaza müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.

Şüpheliler arasında 8 polis memurunun bulunduğu, bu kişilerden birinin komiser olduğu kaydedildi. Ayrıca 3 adliye personelinin de soruşturma kapsamında yer aldığı açıklandı.

Özel sektör çalışanı ya da yurttaş statüsündeki 21 şüpheliden 2’sinin avukat, 19’unun ise farklı iş kollarında faaliyet gösteren kişiler olduğu belirtildi.