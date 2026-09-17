Cumhuriyet Gazetesi Logo
12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

17.09.2026 12:30:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 12 ilde jandarmanın düzenlediği yasa dış bahis operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun’ kapsamında yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, 'yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden para nakline aracılık edilmesine imkan sağlamak' suçunu işleyen 22 kişi tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 22 farklı adrese düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Jandarmada ifadeleri tamamlanan şüpheliler Seydişehir Adliyesi’ne sevk edildi.

İlgili Konular: #Operasyon #konya #gözaltı #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

Hesaplarında 2,3 milyar liralık hareketlilik olan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon: 14 gözaltı
Hesaplarında 2,3 milyar liralık hareketlilik olan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon: 14 gözaltı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlenirken, 14 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Eskişehir'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 6 gözaltı
Eskişehir'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 6 gözaltı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 9 tutuklama
Aydın'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 9 tutuklama Aydın'ın Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, toplam 623 milyon 588 bin liralık işlem hacmi tespit edildi.