12 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:20

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:20

MANİSA ilinde 12 Kasım Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.632-2024-11-12 16:00:00.039 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:10.209-2024-11-12 15:00:20.856 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz13, , İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz3, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:10.209-2024-11-12 15:00:20.856 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:10.209-2024-11-12 15:00:20.856 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:10.209-2024-11-12 15:00:20.856 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:10.209-2024-11-12 15:00:20.856 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz119, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:40.662-2024-11-12 15:00:49.109 saatleri arasında Yeniharmandalı; , 1.ÇIKMAZ, Doğu Cd. 2. Çk., Doğu Cd., Cumhuriyet Cd., HACIHALİLER YOLU SOKAK, hacıhaliller yolu, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz38, çifte damlar, İsimsiz27, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, Şirin Sk., Kuruçay Çk., Güzel Sk., Gediz Sk., Gediz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:40.662-2024-11-12 15:00:49.109 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz42, İsimsiz15, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 09:00:04.839-2024-11-12 15:00:12.154 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:42.178-2024-11-12 15:00:50.276 saatleri arasında Mecidiye; İsimsiz54, 5. Sk., İsimsiz57, 6. Sk., İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz65, 3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:45.473-2024-11-12 15:00:51.224 saatleri arasında Mecidiye; İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz95, İsimsiz71, 3. Sk., 4. Sk., İsimsiz69, 8. Sk., İsimsiz67 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 09:00:10.209-2024-11-12 15:00:20.856 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:10.209-2024-11-12 15:00:20.856 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:32.606-2024-11-12 15:00:39.642 saatleri arasında Karakılıçlı; karakışıçlı, karakılınçlı sk, Karakılınçlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 09:00:39.688-2024-11-12 11:00:40.199 saatleri arasında Çavlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 11:00:35.101-2024-11-12 15:00:42.992 saatleri arasında Kabazlı; KABAZLI, , İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 11:00:35.101-2024-11-12 15:00:42.992 saatleri arasında Bağcılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 11:00:35.101-2024-11-12 15:00:42.992 saatleri arasında Beylikli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 10:00:06.571-2024-11-12 16:00:12.532 saatleri arasında Bekirağalar; İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:06.571-2024-11-12 16:00:12.532 saatleri arasında Rahmanlar; İsimsiz47, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:06.571-2024-11-12 16:00:12.532 saatleri arasında Kabaklar; İsimsiz14, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Kabaklar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:06.571-2024-11-12 16:00:12.532 saatleri arasında Eskin; İsimsiz64, İsimsiz21, İsimsiz50, İsimsiz3, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:06.571-2024-11-12 16:00:12.532 saatleri arasında Çinan; İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz79, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, Çinan Mh., Çinan Köyü İç Yolu, Çinan Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:06.571-2024-11-12 16:00:12.532 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz39, İsimsiz2, Çamköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:06.571-2024-11-12 16:00:12.532 saatleri arasında Altınköy; İsimsiz40, İsimsiz10, GÖBEKDELLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:06.571-2024-11-12 16:00:12.532 saatleri arasında Hacıhaliller; İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 12:00:58.979-2024-11-12 16:00:06.748 saatleri arasında Hıroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.