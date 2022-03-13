12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
Tokat'ta 12 katlı binanın istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. İhbarla gelen ekipler, bölgede güvenlik tedbiri alıp inceleme yaptı.
Tokat merkeze bağlı Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın ön kısmındaki istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen AFAD ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, inceleme yaptı.
Çatlaklar nedeniyle tedirgin olduklarını belirten apartman yöneticisi Hamza Kaçar "AFAD ekipleri geldi. İnceleme yaparak güvenlik tedbirleri aldı. Gereken yapılacak. Sökülmesi gerekiyorsa sökülecek. Kimseye zarar vermeden tadilatının yapılmasını istiyoruz" dedi.
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