12 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:50

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:50

MANİSA ilinde 12 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-12 2024-03-12 12:00:43.716-2024-03-12 17:00:53.114 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz14, İsimsiz15, , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-12 2024-03-12 12:00:43.716-2024-03-12 17:00:53.114 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-12 2024-03-12 12:00:43.716-2024-03-12 17:00:53.114 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-12 2024-03-12 12:00:43.716-2024-03-12 17:00:53.114 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-12 2024-03-12 12:00:43.716-2024-03-12 17:00:53.114 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-12 2024-03-12 12:00:43.716-2024-03-12 17:00:53.114 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-12 2024-03-12 12:00:43.716-2024-03-12 17:00:53.114 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-12 2024-03-12 12:00:43.716-2024-03-12 17:00:53.114 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.