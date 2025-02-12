12 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:28

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:28

DÜZCE ilinde 12 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde CUMAYERİ KÖY YOLU, EDİLİ KÖY YOLU, EDİLLİ, EGEMEN, EGEMEN SK., HAYALİM SK., HÜRRİYET CD., KOKURDAN CD., SUSAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 12:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde AKÇA SK., HÜRRIYET, İSTANBUL, TUNCA, TUNCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde ANIT, ANIT SK., BEYZA SK., BURCU, BURCU SK., HÜSNÜ GONCA CD., KERVAN 2, KERVAN 2 SK., SADIK REIS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 12:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UĞURLU mahallelerinde UĞURLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde İREM SK., SITE, SUMRU SK., TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde ÇAĞRI SK., EKIN, PALMİYE SK., SEHNAZ, ŞEHNAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde EREĞLİ CD., KUMPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 12:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde MERKEZ YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZI mahallelerinde KONURALP 500., YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500., 5500. CD., 5504. SK., 5512. SK., 5513. SK., 5514. SK., 5515., 5515. SK., 5517. SK., 5521., 5525., 5534. SK., 5536. CD., 5537. SK., 5538. SK., 5539., 5539. SK., 5550., 5558. SK., 5560. SK., 5562. SK., 5563., 5563. CD., 5565. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 1001. SK., 719. SK., 721., 721. SK., 722., 723., 724., 724. SK., 725. SK., 737. CD., 832., 832. SK., 833. SK., 834. SK., 835., 841., 841. SK., 843. SK., 845. SK., 850. SK., 853. BULVAR, 904., 904. SK., 905. SK., 906. SK., 907. SK., 908., 908. SK., 951., 979., 980., ÇİFTLİK SK., GENÇ, GENÇ SK., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KANUNİ SK., KAYISOGLU, KUYUMCUZADE BULVAR, MEYDANLAR, MEYDANLAR SK., NEZIH TÜTÜNCÜOGLU, ORMAN İŞLETMESİ, SAĞLIK SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL CD., TEKNIKER, TEKNİKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 836. SK., 839. SK., 842., 842. SK., 845., 847. SK., 848. SK., NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde YUKARI YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK mahallelerinde 5632. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ mahallelerinde 428. SK., 431. SK., 479. SK., 481., 487. SK., 488., 488. SK., 490. SK., 499., 512., ARSAL SK., CEVDET KOMİT CD., DARICI, DARICI SK., KARAYAKA SK., KILIÇ, KILIÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: POYRAZ, SALLAR mahallelerinde 4561., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, SALLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YESILOVA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİYE, HÜRRİYET, N KENDISI mahallelerinde BOSTANLIK, FEVZİYE KÖYÜ YOLU, ÜÇYOL KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde HACISÜLEYMANBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLOVA mahallelerinde YEŞİLOVA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAREŞAL, REDİFLER mahallelerinde ÇAM YUVA KÜME EVLER, REDİFLER KÖYÜ İÇ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, DEREIÇI, ERENLER, GÜNEY, N KENDISI, NAŞLAR, ORHANGAZİ, OSMANCIK, SERENALTI mahallelerinde DEREIÇI, DEREİÇİ MAHALLESİ, ERENLER, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, NAŞLAR KÖYÜ YOLU, ORHANGAZI, ORHANGAZİ KÖYÜ YOLU, OSMANCIK, SERENALTI, YILGIN KÖYÜ İÇ YOLU, YILGIN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.