12 Temmuz DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:53

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:53

DÜZCE ilinde 12 Temmuz Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MARESAL, MAREŞAL mahallelerinde AHMET YESEVI, İNCİRLER, İNCİRLER KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELENÖZ, N KENDISI mahallelerinde GELENÖZ, GELENÖZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde KABASAKAL, KABASAKAL SK., KARMEN SK., KAYABAŞI CD., PALMIYE, SALYANCI CD., YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEPENÇ, N KENDISI, ORTANCA mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, ORTANCA, ORTANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde ACAR SK., ATIK, ATİK SK., BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., BAYTAR AHMET, BAYTAR AHMET SK., BAYTAR SK., BEGONYA SK., BELEN SK., ÇIKMAZ 2, ÇİVİ SK., DEREN SK., ELIF, FAN DERESİ SK., GÖDE SK., HASAN KAHYA SK., HÜSEYIN YANMAZ, HÜSEYİN YANMAZ CD., HÜSEYİN YILMAZ CD., İŞ GÖREN CD., KARANFIL, KESKIN, KESKİN SK., KESME SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KIRAÇ SK., KİRAZ SK., LALE, LALE SK., M.SERVET BİLGE SK., MIRAY, NEHİR SK., OKTAY SK., ONUR, OSMANIYE, OSMANİYE CD., PAZARCIK SK., SARICA, SARICA SK., SOĞUK PINAR CD., SÜMBÜL SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞİRİN SK., TUZCUOĞLU SK., ÜÇDERE SK., YEŞİM SK., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde BAYRAM, EYDA SK., GÜVEN, GÜVEN SK., IRMAK SK., İLERİ SK., KERVAN 1, KERVAN 1 SK., SEYDA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2741., 2741. SK., 2747., 2748., 2750., 2750. SK., 2798., 2806., 2811., 2813. SK., 2820., 2820. CD., 2826., 2875., 2890. CD., 2895., 2897., 2900. SK., 2902., GÖKKUŞAĞI EVLERİ SİTESİ İÇİ YO, KEMAL BATUR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI mahallelerinde 2675. CD., 2690. SK., 2703. SK., 2730., 2730. CD., 2907. SK., 2910. SK., 2948. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, PAŞAKONAĞI mahallelerinde PASAKONAGI, Paşakonağı Köyü İç Yolu, PAŞAKONAĞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI mahallelerinde KONURALP 432., KONURALP 550. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, NUSRETTIN, NUSRETTİN mahallelerinde 123., 141. SK., 142. SK., 146. SK., 150. SK., 155., 155. SK., 156. SK., 161. SK., 163., 165. SK., 166. SK., 167. SK., 170., 170. SK., 173., 173. SK., 219., ASAR SK., AZMIMILLI, BOLU, BOLU CD., D 100 KARAYOLU CD., DUROĞLU SK., EREL SK., FAZIL KÜÇÜK SK., GÖZDE SK., HÜSEYIN REMZI, HÜSEYİN REMZİ SK., KUMRU SK., KUTLU SK., KÜÇÜKLER SK., MİMAR SİNAN CD., NUSRETTİN SK., PARS SK., PULCU SK., SEHIT SADIK, ŞEHİT SADIK SK., TEVFİK DEMİR SK., VURAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500., 5500. CD., 5504. SK., 5507., 5514. SK., 5515., 5515. SK., 5517. SK., 5525., 5534. SK., 5536. CD., 5537. SK., 5538. SK., 5539. SK., 5558. SK., 5560., 5560. SK., 5562. SK., 5563. CD., 5565. SK., 5850. SK., 5916. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DÜZCE BULVAR, 4112. SK., 4116., 4116. SK., DÜZCE TOKİ KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, CUMA, DEGIRMEN, HAKKI HOCA, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI, YAYLAKAPI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, CUMA, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, YAYLAKAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVIZLIK, DELI MEHMET, DELİ MEHMET, DEPO, DERE, GÜZELDERE, HACIYAKUP, KARACA, MERKEZ, N KENDISI, ORTA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, CEVIZLIK, DELI MEHMET, DEPO, DERE, GÜZELDERE, GÜZELDERE KÖYÜ YOLU, HACIYAKUP, HACIYAKUP KÖYÜ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ YOLU, KARACA, KÖY SOKAĞI, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IMRIZ, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, IMRIZ, MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, ESKIOGLU, KIRAN, ORTA mahallelerinde ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKIOGLU, ORTA KÜME EVLER, YEŞİLTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALACAMESCİT, DIKMELI MÜCAVIR, DİKMELİ MÜCAVİR, GÜLEBELER, MERKEZ, TAŞKÖPRÜ, TOPÇULAR, YAMALI mahallelerinde 16021., 16044., 16050., 16051., 16052., 16065., 16110., 16111., 16115., 16116., 16117., 16130., 16150., 16151., 16170., 16180., 621., 622., 624., ADAPAZARI BOLU YOLU, ALACAMESCIT MERKEZ, ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, ÇİLİMLİ/KUZEY CD., D 100 KARAYOLU, D-100 KENARI SK., DIKMELI MERKEZ, DİKMELİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, DÜZCE CD., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, FIRINCILAR SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÖY SOKAĞI, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU, YAMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.