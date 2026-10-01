12 üniversitede rektör ataması bekleniyor: ‘Herkes bir kişinin kararını bekliyor’

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 17-31 Temmuz tarihleri arasında başvuruları aldığı 12 üniversitede rektör atamaları henüz yapılmadı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesine göre devlet ve vakıf üniversitelerine rektör cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, “Bence asıl konuşmamız gereken, üniversitelerin kendi rektörünü belirleme hakkının elinden alınmış olmasıdır” dedi. Eğitim Sen’in “tek adam yönetimi” eleştirisinin üniversitelerdeki atama sistemini de kapsadığını söyleyen Gülez, “Herkes bir kişinin vereceği atama kararını bekliyor.

Binlerce akademisyenin, öğrencinin ve üniversite emekçisinin bulunduğu kurumların en üst yöneticisinin belirlenmesinde bu insanların hiçbir belirleyici söz hakkının olmaması demokratik bir üniversite anlayışıyla bağdaşmıyor” dedi.

Atama sürecinin şeffaflığına ilişkin de eleştirilerde bulunan Gülez, başvuruların ardından adayların hangi ölçütlere göre değerlendirildiğinin üniversite kamuoyu tarafından bilinmediğini belirtti.