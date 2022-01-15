12 yaşındaki Ahmet'in acı ölümü
Gaziantep’te 10. kattaki evlerinin pencere kenarında oturduğu esnada dengesini kaybederek toprak zemine düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi’ndeki bir site içerisinde bulunan 12 katlı apartmanda dün gece saatlerinde yaşandı.
İddiaya göre evin oturma odasının pencere kenarında oturan ilkokul 5. sınıf öğrencisi Ahmet Erlale, dengesini kaybetti. Aşağıya düşen talihsiz çocuk, sitenin otoparkındaki toprak zemine çakıldı.
Ağır yaralanan çocuğun durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, küçük Ahmet’i ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.
POLİS ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR
Hastanenin acil polikliniğinde tedavi altına alınan Erlale, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen cenaze toprağa verildi.
Polis ekiplerinin Ahmet’in ölümüyle ilgili araştırması sürüyor.
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