12 yaşındaki Ege 62 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay’da 12 yaşındaki Ege Et isimli erkek çocuk depremden 62 saat sonra kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:59
12 yaşındaki Ege 62 saat sonra enkazdan kurtarıldı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma ve sivil gönüllü ekipler, depremden yaklaşık 62 saat sonra Hatay Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yeşilyurt 1 Apartmanı enkazı altındaki Ege Et isimli çocuğu sağ çıkardı.

Tedavisi yapılmak üzere ambulansa bindirilen Ege, sağlık görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı. 

Ekiplerin çalışması devam ediyor.


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