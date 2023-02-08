12 yaşındaki Ege 62 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Hatay’da 12 yaşındaki Ege Et isimli erkek çocuk depremden 62 saat sonra kurtarıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma ve sivil gönüllü ekipler, depremden yaklaşık 62 saat sonra Hatay Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yeşilyurt 1 Apartmanı enkazı altındaki Ege Et isimli çocuğu sağ çıkardı.
Tedavisi yapılmak üzere ambulansa bindirilen Ege, sağlık görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.
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