12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa 3 yıl hapis

Olay, 2 Şubat 2025'te Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. 12 yaşındaki kız çocuğu, evden kaçarak iddiaya göre yaklaşık 2 yıldır sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.Ş. ile kayıplara karıştı.

Ailesi kızları için kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürerken, 6 Şubat'ta sanal medyada kendileriyle ilgili yapılan kayıp paylaşımlarını gören Z.Ş. ile kız çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Z.Ş., aynı gün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KEMİK YAŞI 16 ÇIKTI

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12 Haziran 2025 tarihli ilk duruşmasında dosyaya giren raporlarda, kız çocuğunun kemik yaşının 16 olduğu, resmi kayıtlara yaşının 12 olarak geçtiği belirtildi. Dosyada bulunan mesaj kayıtlarında mağdurun sanığa 5 ay sonra 18 yaşına gireceğini yazdığı, ayrıca birlikte kaçmaya ilişkin plan yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Kız çocuğu ifadesinde, Z.Ş. ile yaklaşık 2 yıldır görüştüklerini, kendisini kaçırmasını istediğini, birlikte evden ayrıldıklarını, 4 gün boyunca parklarda kaldıklarını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Sanık Z.Ş. de savunmasında mağdurun kendisine 16 yaşında olduğunu söylediğini, daha sonra 17 yaşında olduğunu ve kısa süre sonra 18 yaşına gireceğini belirttiğini anlatarak, evlenmek istedikleri için birlikte kaçtıklarını öne sürdü.

SAVCI İSTİSMARDAN CEZA İSTEDİ

Davanın karar duruşmasında Cumhuriyet savcısı, önceki celselerde sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Mütalaada, mağdurun suç tarihinde 15 yaşından küçük olduğu, bu nedenle rızasından söz edilemeyeceği belirtilerek sanığın 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Savcı ayrıca mağdurun kayıp olduğu süre boyunca sanığın yanında bulunduğunun sabit olduğunu belirtti.

MAHKEME SUÇ VASFINI DEĞİŞTİRDİ

Mahkeme ise sanığın mağdurun yaşı konusunda hataya düştüğünü kabul etti. Kararda, sanığın mağdurun yaşını 17 olarak bildiğini savunduğu, dosyadaki mesaj içerikleri ve kemik yaşı raporu birlikte değerlendirildiğinde mağdurun 15 yaşından küçük olduğunu bildiğinin sabit olmadığı belirtildi. Bu nedenle sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraat kararı verildi.

SANIĞA 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS

Mahkeme, sanığın eyleminin 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçunu değil, Türk Ceza Kanunu'nun 104'üncü maddesinde düzenlenen 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçunu oluşturduğuna hükmetti. Sanığa önce 3 yıl hapis cezası verildi. Eylemin birden fazla kez gerçekleştiği gerekçesiyle ceza 3 yıl 9 aya çıkarıldı. Takdiri indirim uygulanmasının ardından sanık 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Taraflar açısından karara karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık bırakıldı.