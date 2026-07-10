12 yaşındaki Meryem’in öldürülmesine ilişkin ‘indirimsiz ceza’ talebi yinelendi

İstanbul Bağcılar’da yaşayan Zekeriya Ali, 2024 Ocak ayında Suriye uyruklu Meryem Samou (12) ve A.S. (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı. Yaşanan olayda, Meryem Samou yaşamını yitirdi. Fail Ali hakkında, “çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kadına karşı ve suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmeye teşebbüs” suçundan açılan davanın duruşması önceki gün görüldü.

DNA İNCELEMESİ

Duruşmada, mahkeme Meryem Samou’nun giysilerinde DNA incelemesi yapılarak istismar olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) raporun gelmesini beklerken duruşmayı 17 Temmuz tarihine erteledi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Özge Fındık Cumhuriyet’e son gelişmeleri değerlendirdi. Avukat Fındık, “Sanığın üst sınırdan indirimsiz ceza alması için dosyayı takip etmeye ve çocukların her tür şiddeten uzak özgür ve eşit bir düzende yaşayabilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.