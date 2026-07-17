12 yaşındaki Meryem Samou'nun öldürülmesi davasında karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet!

İstanbul Bağcılar’da yaşayan Zekeriya Ali, 2024 Ocak ayında Suriye uyruklu Meryem Samou (12) ve A.S. (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı.

Yaşanan olayda, Meryem Samou yaşamını yitirdi. Fail Ali hakkında, “çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kadına karşı ve suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmeye teşebbüs” suçundan açılan davanın duruşması bugün görüldü.

Mahkeme sanık Ali hakkında, Meryem’e yönelik kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Meryem’in kardeşi A.S.’ye yönelik ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan takdiri indirim uygulanmaksızın 20 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

"ÖNEMLİ BİR DOSYA"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Özge Fındık Cumhuriyet’e son gelişmeleri değerlendirdi.

Fındık, “Bu dosya, çocukların ülkemizde ne denli korumasız bırakılabildiğini ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. Ancak bu dava yalnızca tek bir çocuğa karşı işlenmiş ağır suçların yargılandığı bir dosya değildir. Çocuk haklarının korunması, çocukların yaşam hakkının güvence altına alınması ve koruyucu mekanizmaların etkinliği bakımından da önemli bir dosyadır” dedi.

Fındık sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bu nedenle yargılamanın her aşamasında, yalnızca somut olayın aydınlatılması için değil, çocukların etkin biçimde korunmasına ilişkin hukuki sorumlulukların görünür kılınması amacıyla da mücadelemizi ve hukuki savunmalarımızı kararlılıkla sürdürdük. Çocuklara yönelik ihmalin, istismarın ve şiddetin münferit olaylar olarak görülmediği; çocukların üstün yararını esas alan, koruyucu ve önleyici mekanizmaların etkin biçimde işletildiği bir düzenin kurulması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocukların yaşam hakkını korumak, toplumun, yargının ve kamusal kurumların en temel sorumluluğudur.”