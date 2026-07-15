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121. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

121. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

15.07.2026 20:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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121. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

5 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip etmeye başladı. Peki, 121. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz 2026’da düzenlenen 121. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi sınavının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 121. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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121. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

121. Dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğünün yayımladığı takvime göre 24 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecektir.

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