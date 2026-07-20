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121. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

121. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

20.07.2026 14:04:00
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Haber Merkezi
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121. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz 2026'da düzenlenen 121. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 121. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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5 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen 121. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 121. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

121. Dönem ÖGG sınav sonuçları 24 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. 

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğünün online işlem sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu kullanılarak sorgulanabilecek.

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