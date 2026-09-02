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122. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

122. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2.09.2026 12:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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122. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, geçtiğimiz hafta sonu EGM'nin 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katıldı. Peki, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 122. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı, 29 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

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