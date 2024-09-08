12.5 yıl hapis cezası bulunan şahıs çatı katında yakalandı

Samsun’da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından saklandığı çatı katında yakalandı.

12.5 yıl hapis cezası bulunan şahıs çatı katında yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 20:05

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan N.Y.A’nın İlkadım ilçesindeki evinde gizlendiğini tespit etti.

Polis ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada ikamette olmadığı ortaya çıkan N.Y.A., çatı katında yapılan detaylı aramada saklandığı yerde yakalandı.

N.Y.A, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Samsun #hapis #Hapis Cezası

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