13 Ağustos MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:30

Güncelleme: 13.08.2024 - 11:30

MANİSA ilinde 13 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-13 2024-08-13 09:00:48.845-2024-08-13 12:00:57.521 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz45, İsimsiz12, isimsiz 12, , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz18, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz15, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:00:48.845-2024-08-13 12:00:57.521 saatleri arasında Ahmet Bedevi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:00:48.845-2024-08-13 12:00:57.521 saatleri arasında Kazım Karabekir; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:00:48.845-2024-08-13 12:00:57.521 saatleri arasında Turgut Özal; , harmandalı sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:00:48.845-2024-08-13 12:00:57.521 saatleri arasında Yeniharmandalı; , İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz27, çifte damlar, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, çifte damlar, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz46, çakalazmağı, ÇAKALAZMAĞI, İsimsiz52, çakalazmağı, İsimsiz76, İsimsiz79, ÇAKALAZMAĞI, hacıhaliller yolu, İsimsiz83, İsimsiz84, çakalazmağ, HACIHALİLER YOLU SOKAK, çakal azmağı , Cumhuriyet Cd., Doğu Cd., Doğu Cd. 2. Çk., 1.ÇIKMAZ, Gediz Cd., Gediz Sk., Güzel Sk., Kuruçay Çk., Şirin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:00:48.845-2024-08-13 12:00:57.521 saatleri arasında Çerkezmahmudiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:00:48.845-2024-08-13 12:00:57.521 saatleri arasında Hacıhaliller; , çavusoglu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-13 2024-08-13 09:00:48.845-2024-08-13 12:00:57.521 saatleri arasında Bağyolu; çullu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:00:50.149-2024-08-13 15:00:57.209 saatleri arasında Osmancalı; Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, 307, 307, 307, İsimsiz110, İsimsiz110, İsimsiz63, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz62, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 12:00:50.619-2024-08-13 18:00:02.507 saatleri arasında Muradiye; ışıklar, IŞIKLAR, 88 Sk., 90, cami, Dede, Halil Efe Sk., HÜRRİYET, Işıklar Sk., Karataş Sk., MESİR, MOLLA, AKGÜN, Özdemir Sk., topbaş, ZORLU, ZÜBEYDE HANIM, VATAN, Çimen Sk., Ödemiş Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-13 2024-08-13 09:00:55.151-2024-08-13 15:00:11.081 saatleri arasında Kılavuzlar; İsimsiz60, Demirci Gördes Yolu, Demirci Gördes Yolu, Kılavuzlar Köyü İç Yolu, Kılavuzlar Köyü İç Yolu, İsimsiz55, İsimsiz58, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz59, , İsimsiz60, Salihli Simav Yolu, Salihli Simav Yolu, İç Yol, İç Yol, İsimsiz13, İsimsiz13, İsimsiz36, İsimsiz36, İsimsiz55, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz40, elektrik kesintisi yaşanacaktır.