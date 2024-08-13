13 Ağustos SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:30

Güncelleme: 13.08.2024 - 11:30

SAKARYA ilinde 13 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, MADEN DERESI, MERKEZ, MERKEZ/11, SALIKAYA ESKI, SALIKAYA ESKİ, SALIKAYA YENI, SALIKAYA YOLU, SALIKAYA YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI mahallelerinde 12 SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALILIK, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENİKÖY, SALİHİYE mahallelerinde 24006, 24066, 24096, 24125, ABAŞ, ABAŞ SK., AKMAN, AKYAZI, AKYAZI (ORTA MAHALLE), AKYAZI CD., AŞAĞI, CEMALBEY, CEMALBEY CD., ÇÖKEK HAMAM SK., DERVİŞ SK., EROL SK., FABRİKA SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HIZALLAR, KAHRAMAN, KARAÇALILIK SK., KAYIŞOĞLU, KAYIŞOĞLU CD., LALE_1, MEŞE SK., NILÜFER, ORTA MAHALLE CD., ÖKDEMLER, ÖKDEMLER SK., PINAR, SALİHİYE SK., SIRIN, TOPÇU SIRTI CD., YAGMUR, YAMAÇ SK., YENIKÖY_1, YENİKÖY SK., YENİKÖY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, KARAÇALILIK, PAZARKÖY mahallelerinde 23078, 5059, 6022. SK., AKAN SK., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., BAYRAM SK., KARACAN SK., KUZULUK YOLU, KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 13 Ağustos Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, KARAÇALILIK, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY mahallelerinde 24159, 24161, 24191, 3., ABAS, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI (TOPÇUSIRTI) CD., ANKARA, AŞAĞI SK., ATASOY, ATASOY SK., ÇAKMAKÇI, ÇAKMAKÇI SK., ÇÖKEK HAMAM, DERVIS, DERVIS SK., DERVİŞ, EROL, GÜNES, HIZALLAR SK., KANSU, KARAÇALILIK, KARDELEN, KARPUZ, KARPUZ SK., KUYU, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, NİLÜFER, NİLÜFER SK., ORTA MAHALLE, ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI) CD., ŞİRİN, ŞİRİN SK., TOKER, TOKER SK., YAMAÇ, YUKARI, YUKARI HAMAM, YUKARI HAMAM SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 10019 SK., 7156, 7156 SK., 7160, 7164, 7164. SK., 7167, 7167. SK., 7169, 7169 SK., 7173 SK., 7177. SK., 7181, BATAKKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR mahallelerinde GÜLLÜK SK., HARMANLIK SK., MİS SK., SALKIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 1670 KÜME EVLER, 1671, 1672 KÜME EVLER, 2018 NOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Ağustos Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1682, 1682 KÜME EVLER, 1683 KÜME EVLER, VAKIF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN mahallelerinde BALCILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, TASLIGEÇIT mahallelerinde 5002, 5003, 5008, BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, MERKEZ SK., MERKEZ/12, YENIYOL KAYNARCA, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERAGA, ÖMERAĞA mahallelerinde 29001, 29008, HACI MUHARREMLER, ÖMERAĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde AKIN, AKIN SK., ÇAKIR SK., EMIN, EMİN SK., ESEN SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HAKAN, HAKAN CD., HUZUR SK., KISA, KISA SK., MERCAN SK., METİN, METİN SK., NARİN SK., ORTA CD., SAYGIN SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., TEKIN SK., TEKİN SK., TEPE, TEPE SK., TUNA CD., ULUS, ULUS CD., USLU SK., YAYLA SK., YUDUM SK., YÜCEL, YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCIK mahallelerinde 4064. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, ÖRENCIK mahallelerinde 2503., 2506., 2901., 3604., 3856., 3857., 4053., 4061., 4066., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI BAGLARBASI/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ÇINE, ÇİNE, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR mahallelerinde 2353., 2356., 2361., AKDOGAN, AKDOGAN SK., AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: POYDULAR, SABIRLAR, SÜTALAN mahallelerinde 4106., 4161., 4501., 4502., 4504., 4507., ELMADERE, ELMADERE SK., İsimsiz121, KAYADİBİ SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 305. SK., 307. SK., 308. SK., 309. SK., 310., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317. SK., 318. SK., 321., 321. SK., 322., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 326., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 339., 339. SK., 347., 347. SK., 388., 391. SK., 543. SK., 545. SK., 558., 564. SK., 568. SK., 63. SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, ÇINAR SK., DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, ENSAR, ENSAR SK., FERAH SK., KAZIMPASA, KUMRU SK., KUTLU EVLER, MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., ORHANGAZİ SK., SARMAŞIK SK., SELÇUKLU SK., SULTAN SARAYI, ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Ağustos Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 NİSAN, 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102. SK., 2103., 2128., 2134., 2134. SK., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2215., 2218., 2225., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 317., 4600. SK., 525. SK., 539. SK., 541. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 550. SK., 551., 551. SK., 553. SK., 554. SK., 555. SK., 556. SK., 557., 557. SK., 560., 561., 561. SK., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 584. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., 924., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANİÇİ SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ARALIK SK., ASIK, ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS SK., BAL, BAL SK., BİZİMBAHÇE SERDİVAN 1. ETAP İÇ, BOGAZIÇI, BOGAZIÇI CD., BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMI, CAMI SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEFNE SK., DEMET, DEMET SK., DERE, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., EVREN, EVREN SK., FARUK BENLİ SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELİ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, ISLER SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., IŞIK SK., İNKA PARK 2 SİTESİ İÇİ YOLU, İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KADI, KARAKOL, KARAKOL SK., KAYA SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KEKLİK SK., KEMER, KEMER SK., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MESUT SK., MEŞELİ SK., NESE, NEŞE SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ÖZER SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SERHAT SK., STADYUM CD., SUSAM SK., SÜZER SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE, TÜRBE SK., ULU SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.