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13 aydır tutuklu şehir plancısı Buçan: 'Bu kenti çıkmaza sokacağını yıllar önce söylemiştik'

13 aydır tutuklu şehir plancısı Buçan: 'Bu kenti çıkmaza sokacağını yıllar önce söylemiştik'

23.07.2026 04:00:00
Güncellenme:
Çağdaş Bayraktar
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13 aydır tutuklu şehir plancısı Buçan: 'Bu kenti çıkmaza sokacağını yıllar önce söylemiştik'

Şile Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında 13 aydır tutuklu bulunan şehir plancısı Evren Buçan, Cumhuriyet'e konuştu. Hâlâ iddianamesinin hazırlanmadığını belirten Buçan ‘Ranta karşı olduğum için tutuklandım.' dedi.
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Şile Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında 13 aydır Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Evren Buçan Cumhuriyet’e konuştu.

60 kişilik koğuşta kaldıklarını ve üç haftadır spora bile çıkamadıklarını belirten Buçan, “Bizlere de örgüt suçlaması istinad edildiğinden zor şartlar altında yaşamaktayız. Kaldığım koğuşta en eski tutuklu ben kaldım, diğer herkesin iddianamesi hazırlandı. Kimisi tahliye oldu, kimisi başka cezaevine nakledildi. Ben halen iddianame hazırlanmasını beklemekteyim” dedi.

‘KENT ÇIKMAZA GİRECEK’ 

2004 yılında İBB bünyesinde İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nin (İMP) kurulduğunu söyleyen Buçan, her geçen yıl plan kararlarının hem üst hem de alt ölçekte müdahalelere uğradığını belirtti.

Özellikle merkezi yönetimin planlama hiyerarşisine müdahalelerinin, mevcut planların uygulanmasında zorluklar çıkardığı vurgulayan Buçan, “Şu süreçte tutuklu bulunan tüm meslektaşlarım, o dönemde yapılan uygulamaların bu kenti çıkmaza sokacağını daha o günden söylemişlerdi” ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarının bu kentin haklarını savundukları ve kamu yararını gözettikleri için tutuklu olduğunu söyleyen Buçan, “Geçmişte Şile’de yapılan usulsüz uygulamaları tespit ettiğimizde, mevzuata uygun olmayan, sıradanlaştırılan taleplerde asla taviz vermeyeceğimizi ifade ettik. Sonucunda yoğun bir baskı altında tutulduk” ifadelerini kullandı.

Öncesinde proje müellifleri ve müteahhitler tarafından hem sözlü, hem de fiziki tehditler aldığın altını çizen Buçan, “Öyle ki bir dosya sürecinde çalıştığım makamımda fiziki saldırıya uğradım. Şikayetçi oldum. Fakat haklı olduğumu anlayınca gelip özür dilediler Bugün de, Şile’de kırsal ve kentselde yapılan yanlış uygulamalara karşı durduğumdan ötürü tutuklu bulunmaktayım” dedi. 

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