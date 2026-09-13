13 Eylül 2026 İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul’da bugün düzenlenecek Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta bazı yollar saat 10.00’dan etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.

13 EYLÜL İSTANBUL'DA YOLLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK VE NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kısıtlamalar 13 Eylül Pazar günü saat 10.00 itibarıyla uygulamaya konulacak. Bisiklet turunun tamamlanması ve güzergâhın temizlenmesinin ardından, kapatılan yollar kademeli olarak yeniden araç trafiğine açılacak. Kısıtlamaların özellikle öğle saatlerine kadar sahil şeridinde yoğunlaşması bekleniyor.

Galata Köprüsü

Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı - Sirkeci ışıklar arası)

Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi

Abdülezel Paşa Caddesi, Mürselpaşa Caddesi

Kadir Has Caddesi ve Yavedut Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi

Tershane Caddesi ve Necatibey Caddesi

İnönü Caddesi'nin MKE Binası ile Şehitler Tepesi arasında kalan bölümü

Beşiktaş'ta Kapanacak Yollar ve Sahil Hattı

Beşiktaş ilçesinde özellikle sahil şeridi ve ana bağlantı arterlerinde trafik akışı sağlanamayacak:

Dolmabahçe Caddesi

Çırağan Caddesi

Beşiktaş Caddesi

Eski Yıldız Caddesi

Barbaros Bulvarı (Merkez Komutanlığı ışıklar arası)

SÜRÜCÜLER İÇİN BELİRLENEN ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Kapanan hatları kullanacak sürücülerin mağdur olmaması adına Emniyet tarafından önerilen alternatif yollar şu şekildedir:

Fatih Bölgesi İçin: Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü), Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı.

Beyoğlu Bölgesi İçin: Tarlabaşı Bulvarı, Dereboyu Caddesi, Asker Ocağı Caddesi ve Evliya Çelebi Caddesi.

Beşiktaş Bölgesi İçin: Palanga Caddesi, Asariye Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi.