13 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:28

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:28

DÜZCE ilinde 13 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SANCAKLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 1374. SK., 2558. SK., 2675., 2675. CD., 2690., 2690. SK., 2698. SK., 2699., 2699. SK., 2700., 2703. SK., 2707. SK., 2712., 2730., 2730. CD., 2734. SK., 2741., 2741. SK., 2747., 2750., 2750. SK., 2760., 2770., 2780. SK., 2798., 2806., 2811., 2813. SK., 2820., 2820. CD., 2826., 2875., 2890. CD., 2893., 2893. SK., 2895., 2897., 2900. SK., 2901., 2901. SK., 2902., 2902. SK., 2904. SK., 2906. SK., 2907. SK., 2910. SK., 2921. SK., 2922. SK., 2925., 2948., 2948. CD., 2949., 2979. SK., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL, KALMAK SK., KEMAL BATUR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTARLA, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde AKTARLA, AKTARLA KÖYÜ YOLU, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANIYE, BURHANİYE, CEDİDİYE, NUSRETTIN, NUSRETTİN mahallelerinde 219., 219. SK., 265. SK., 280., 283. BULVAR, ABDULHAK HAMİT SK., AHMET MİTHAT SK., BARBAROS HAYRETTİN SK., BOLU CD., GENERAL ZİYA SK., İLİM SK., İNKILAP SK., SÜLEYMAN NAFIZ, ŞEHİT RUHSAR CD., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REİS SK., ZIYA GÖKALP SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde 11460., 11527., ÇİFTLİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİ DÜZCE YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMZA mahallelerinde HAMZA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, N KENDISI, UFUK mahallelerinde 107 SK., 107., 9126., D100 KARAYOLU, DOGANLI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMALAR, AKBIYIKLAR, DEMIRCILER, N KENDISI mahallelerinde AKBIYIKLAR, AKBIYIKLAR KÖYÜ YOLU, ASAR KÖYÜ YOLU, DEMIRCILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA, N KENDISI mahallelerinde EMİNAÇMA KÖYÜ YOLU, İsimsiz150, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARDÜZÜ, KURULUK mahallelerinde ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, SARIÇAM MAHALLESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIÇAM mahallelerinde SARIÇAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde BASAR, BAŞAR CD., DERVİŞ HASAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AYDOĞAN SK., DERVIS HASAN, ZENNUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., HÜSEYİN YANMAZ CD., SOĞUK PINAR CD., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ATIK, BERGÜZAR SK., CEZAEVI, CEZAEVİ SK., DORUK, EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., HİSAR SK., KALYONCU, KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKHARMAN mahallelerinde KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKTASLI, HAMZALI, KUZUMLU mahallelerinde BEKTASLI, BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU, KUZUMLU, SERKAN ACAR, SERKAN ACAR CD., SERKAN ACAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ÇEVRİK, FIRINYANI, GÜNEY, HATIPOGLU, KIZILÜZÜM, KURU ALI, KUZ, N KENDISI, ORDULUKARADERE, ÖRENIÇI, SAKIR, YANIKSAYVANT mahallelerinde 172. SK., ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, FIRINYANI, GÜNEY, HATIPOGLU, KARATOPRAK, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KURUALI, KURUALİ MEVKİ, KUZ, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, ÖRENIÇI, PAZARCIK, SAKIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKACAK, N KENDISI mahallelerinde BAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, CIRCIR SK., MUSA AÇMA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde AKSU KÖYÜ YOLU, BAKACAK, BAKACAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADIRLER, HACIKADİRLER, KAHVELERYANI, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde ADAPAZARI BOLU YOLU, AKDERE, AKDERE CD., HACIKADİRLER KÖYÜ İÇ YOLU, HACIKADİRLER KÖYÜ YOLU, KAHVELERYANI, KAHVELERYANI KÖYÜ İÇ YOLU, KAHVELERYANI KÖYÜ YOLU, KANAL BOYU CD., OSMANGAZİ CD., PIRPIR CD., YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.