13 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:27

Güncelleme: 13.11.2024 - 10:27

SAKARYA ilinde 13 Kasım Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKLI, KANTAR, LEVENT, ORTA, TOKMAKLIDERE mahallelerinde ACIÇEŞME SK., ADA, AYAZMA, BELEN, BELEN CD., BELEN/1, BELEN/3, FINDIKLI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLI/1, FINDIKLI/4, GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HALIT MOLLA, HALIT MOLLA CD., HALIT MOLLA/9, HALİT MOLLA CD., INCIRLIK, KUSBURNU, MEHMET AKIF ERSOY, OFLAK SK., SELANIK, SELANIK/1, SELANIK/2, SELANİK CD., TOKMAKLIDERE/7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIK, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HACIOSMANLAR, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SEHREN, SÜTALAN mahallelerinde 2201., 2206, 2206., 2207., 2251., 2252., 2551., 2556., 3104., 3105., 3304., 3305, 4101., 4106., 4155., 4161., 4501., 4502., 4504., 4505., 4507., 4551., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ASLANLAR, CUMALI, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ELMADERE, ELMADERE SK., EMIRLER, EMİRLER SK., ERCEK, ERCEK SK., GÜNDÜZLER, HACIOSMANLAR, HACIOSMANLAR SK., ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz121, İsimsiz77, KADIRLER-, KADIRLER- SK., KADIRLER_1, KADİRLER SK., KARABEYLER, KAYIPLAR, KILLER, KİLLER SK., MERKEZ-, MERKEZ_2, OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SEHREN, SEHREN SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK., ŞEHREN SK., TASLI, VELİLER, VELİLER SK., YARASLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1508., 1514., 1516., 3351., 3353., 3355., 4452., AKSEKI, AKSEKİ SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE SK., KAVAKLAR, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MUZAFFERİYE, SUÇATI, SUÇATI SK., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4715. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4712 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, HARKKÖY, SABIRLAR mahallelerinde 2253., 2557., ÇAY-, DAVUTLAR, DOGANCIL, HARKKÖY İÇ YOLU, KAYADIBI, KAYADİBİ SK., KURTLAR, KURTLAR SK., SABIRLAR SK., SEFERLER, VELILER, VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4716., 4727., UMURBEY SK., UMURBEY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, YENI, YENİ mahallelerinde 107.SK, 1192. SK., 2006 SK., 2007 SK., 2010 SK., 2011, 2011 SK., 2013 SK., 2015, 2015 SK., 2016 SK., 2017 SK., 2019 SK., 2020, 2020 SK., 2021, 2024 SK., 2026, 2026 SK., 2029 SK., 2036 SK., 2040 SK., 2042 SK., 2044, 2044 SK., 2045, 2045 SK., 2047 SK., 2049 SK., 2050 SK., 2051, 2051 SK., 2052 SK., 2053, 2053 SK., 2054, 2054 SK., 2055, 2055 SK., 2056, 2056 SK., 2060 SK., 2061, 2061 SK., 2064 SK., 2068 SK., 2073 SK., 2074 SK., 2075 SK., 2078 SK., 2106 SK., 2107 SK., 2108, 2109 SK., 3003 SK., 3004 SK., 3010, 3013 SK., 3014 SK., 3015 SK., 3016, 3016 SK., 3017 SK., 3023 SK., 3024, 3024 SK., 3025 SK., 3026 SK., 3028 SK., 3034 SK., 3036 SK., 3038, 3038 SK., 3039, 3040, 3040 SK., 3042, 3042 SK., 3043 SK., 3045 SK., 3051 SK., 3053 SK., 3055, 3055 SK., 3061, 3061 SK., 3063, 3063 SK., 3065 SK., 3067, 3067 SK., ALEV, ALEV SK., AY SK., BAHAR, CER SK., DAL SK., DOĞAN SK., GAZZE PARKI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., HATIP, HATİP, HATİP SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., İsimsiz144, KARASU YOLU CD., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KÜPÇÜLER, KÜPÇÜLER CD., NUR SK., SELVİ SK., SEMA SK., SET ARKASI, SET ARKASI SK., SEVGI, SEVGİ SK., ŞAFAK, TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE CD., YAPRAK, YAPRAK SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 2 NOLU CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, KOZLUK, KOZLUK CD., KÖPRÜ SK., TASLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1080 SK., 1131 SK., 7059, 7067 SK., 7071, 7071 SK., 7073 SK., 7073. SK., 7076 SK., 8042, 8042 SK., 8044, 8044 SK., 8058 SK., 8059 SK., 8061 SK., 8075, BARBAROS SK., FATİH CD., KAYGAN, KAYGAN SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., SADIK SK., TRAFO SK., YALÇIN SK., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, KIZILCAALI, KIZILCAALİ, MÜEZZİNLER, OKÇULAR, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, SARIBEYLİ, SIRAKÖY, TASOLUK, TAŞOLUK mahallelerinde 20001, 20014, 29001, 29008, 29009, 29011, 29012, AHMETLER, AHMETLER 2, AHMETLER SK., AHMETLER/1, ALEFLI, ALEFLI/15, ALEFLI/3, ALEFLİ, ALEFLİ SK., HACI MUHARREMLER, HACI MUHARREMLER SK., HATIPLER, HATİPLER, HATİPLER SK., KADIKÖY, KIZILCAALI MERKEZ, KIZILCAALI MERKEZ/4, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, LAZLAR, LAZLAR SK., MADENLER, OKÇULAR, OKÇULAR 36, OKÇULAR SK., OKÇULAR/24, OKÇULAR/34, OKÇULAR/36, OKÇULAR/49, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ÖMERAĞA SK., SARIBEYLİ SK., SUCAFLI, SUCAFLI SK., SUCAFLI/4, SUCAFLI/5, SUCAFLI/6, TASOLUK, TASOLUK KADIKÖY, TASOLUK KADIKÖY/7, TASOLUK KADIKÖY/8, TASOLUK/11, TASOLUK/5, TASOLUK/9, TAŞOLUK, TAŞOLUK SK., YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜNLÜCE mahallelerinde 4006, 4012, ADA SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 4005, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE mahallelerinde BAYIR SK., DERE, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE CD., MERKEZ SK., MERKEZ/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE, ALTINDERE CUMHURIYET, ALTINDERE OSMANAĞA mahallelerinde ALTINDERE SK., BAKIRCILAR, BAKIRCILAR SK., BIÇKIDERE SK., CAMİİ SK., CUMHURIYET (GÜNDOGAN), CUMHURİYET, GAZI (ALTINDERE), GAZİ SK., GENERAL ENGİN HOŞ SK., İMAM SK., KANARYA SK., SEHIT ISMAIL SARI, SERÇE SK., ŞEHİT İSMAİL SARI SK., TAŞPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DISDEDELER mahallelerinde KEMIKLER, ORTA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DISDEDELER, IÇDEDELER, İÇDEDELER mahallelerinde ÇAKALLAR, ÇİFTLİK, IÇDEDELER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUCAMİ, YUSUFBEY mahallelerinde FEVZİ ÇAKMAK CD., KADILAR CD., KIRATLI SK., ÖZEN, ÖZEN SK., TARAKLI DERESİ 2, TARAKLI TÜRBE YOLU, TEPE SK., TÜRBE SK., YUSUFBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASLIK mahallelerinde NEHIR, NEHİR, NEHİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1551 NOLU SK., 1552 NOLU SK., 1553 NOLU SK., 1563 NOLU SK., 1564 NOLU SK., ALEMDAR, ALEMDAR SK., AYTEKİN SK., ÇIRAK SK., EMEKTAR SK., ESER, ESER SK., GÜLSEN, MEHTAPLI SK., MELİK SK., ÖZAL, ÖZAL SK., ŞENER SK., YEGENLER, YEĞENLER CD., YENICAMI, YENİCAMİ BULVAR, YENİCAMİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 194 NOLU SK., 907 NOLU SK., 908 NOLU SK., BAHÇIVAN SK., BİL SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., DİLBER SK., GARİP SK., GÜNEŞLİ SK., KARACA SK., KAYA, OVALI SK., RUŞEN SK., SEHIT CELAL HAYTA SK., ZARIF, ZARİF SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR mahallelerinde 691 NOLU, 691 NOLU SK., 692 NOLU SK., 693 NOLU SK., 694 NOLU SK., AKKADIN SK., ARKA SK., DEĞİRMENHAN SK., PAPUÇÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 611 NOLU SK., 613 NOLU SK., 614 NOLU SK., 617 NOLU SK., CANDAŞ SK., DISPANSER SK., GEÇER, GEÇER SK., GÜÇ SK., KESER SK., KUL SK., PARK İÇİ YOLU, SEVİMLİ SK., YÖN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH mahallelerinde 387 SK., AYVAZ SK., BAYRAK SK., BAYRAKTAR SK., CEVHER SK., ÇIMEN, ÇIMEN SK., ÇİMEN SK., DİLEK SK., FAHRI, ISTIKLAL, İL ORMAN MESİRE YERİ, İSTİKLAL CD., KISMET, KISMET SK., MERHUM HASAN ÖZCAN SK., S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SAFAK, ŞAFAK SK., YADIGAR, YADİGAR SK., ZOR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde DERYA SK., FUAT SK., LEYLA SK., NASİP SK., POYRAZ, POYRAZ SK., SARAY SK., ZAFER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde ARİFİYE ANADOLU LİSESİ, HÜRRİYET, HÜRRİYET SK., KAHRAMAN SK., NUR, SELIMIYE, SÜLÜN SK., ULU, ULU SK., YAN YOL, YAN YOL SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde CÖMERT SK., DİYAR SK., EKREM SK., EMİN SK., HABİL SK., HAKAN CD., ŞANLI SK., YUVAM SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde AK SK., BİSMİL SK., DENİZ, HİDAYET SK., KRİSTAL SK., MIMARSINAN, MİMARSİNAN CD., MİRAÇ CD., NESİL, NUMAN, OSMANGAZİ CD., SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde ATLAS SK., EKİM, GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, HASAT, HAYAT, IRMAK, IRMAK SK., KEHRIBAR SK., KEHRİBAR SK., MADEN, MADEN SK., MELEK, MELEN SK., MERİÇ SK., MESALE SK., OK SK., SADIYE, SADİYE, SHT.BARIS KAPLAN, SHT.ERDOGAN YENI, SOLMAZ SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TOPRAK, TOPRAK SK., YUDUM, YUDUM SK., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde AK, DENİZ SK., EŞREF SK., GÜLEN SK., MIRAÇ, OLGUN, OLGUN SK., OSMANGAZI, UZUNAHMET, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., BÖLGE SK., DERE SK., GUSER SK., HABIL, KUTUP SK., MUTLU SK., NARIN, ÖZLEM SK., SEVEN SK., SEVİNÇ SK., USLU SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, AKASYA SK., ATATÜRK/10, BADEM SK., BARIŞ SK., BAŞAR SK., BEGONYA SK., BELDE KENT SİTESİ İÇİ YOLU, CİVAN SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, FESLEĞEN SK., GELİNCİK SK., GONCA SK., İKİZ EVLERİ İÇİ YOLU, KARDELEN, KARDELEN SK., LALE SK., MANOLYA SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., NEVİN SK., ORHANGAZI CD., ORHANGAZİ CD., SHT.MUSTAFA SEZER, SITELER, SİTELER, SİTELER CD., STAD CD., ŞHT.MUSTAFA SEZER CD., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY mahallelerinde ARİFİYE MEYDANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DIKMEN, DİKMEN mahallelerinde 11612, ARMAĞANLAR SK., DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DİKMEN MERKEZ, MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ_299, MERKEZ_315, MERKEZ_58, MERKEZ_7, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, BEŞKÖPRÜ, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 1.GEÇIT SK., 1.GEÇİT SK., 100. SK., 101., 103. SK., 105. SK., 109. SK., 11. CD., 110. SK., 111. SK., 112., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117., 117. SK., 118. SK., 119. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 126. SK., 127. SK., 128. SK., 129. SK., 130., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134. SK., 135. SK., 136. SK., 137. SK., 138., 138. SK., 139. SK., 140. SK., 141. SK., 142. SK., 143. SK., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 147. SK., 148. SK., 149., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 152., 152. SK., 153., 153. SK., 154. SK., 155. SK., 156. SK., 157. SK., 158. SK., 159., 159. SK., 161., 161. SK., 162. SK., 163., 165. SK., 167. SK., 169. SK., 171., 171. SK., 173., 173. SK., 175., 177., 177. SK., 179. SK., 180., 180. SK., 185., 185. SK., 187 SK., 189., 189. SK., 190., 190. SK., 2., 2. CD., 200. SK., 202. SK., 204., 208. SK., 222. SK., 237., 237. SK., 245., 25. SK., 26., 26. SK., 27. SK., 30. SK., 32. SK., 324., 324. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 33. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 335., 335. SK., 34., 34. SK., 340 SK., 340. SK., 349., 349. SK., 35. SK., 352. SK., 354. SK., 356., 358., 358. SK., 36. SK., 360. SK., 37. SK., 379. SK., 381. SK., 383. SK., 385. SK., 387. SK., 389. SK., 4. CD., 45. SK., 49. SK., 50. SK., 51. SK., 52. SK., 54, 54. SK., 57., 57. SK., 59., 60., 61., 62. SK., 63., 63. SK., 64., 65., 65. SK., 66., 66. SK., 67., 67. SK., 69. SK., 7. CD., 74., 76 SK., 76., 76. SK., 79. SK., 82. SK., 83. SK., 833. SK., 84., 847. SK., 88. SK., 90., 90. SK., 91. SK., 93. SK., 94. SK., 96., 98., 98. SK., 99. SK., AKADEMİ YOLU SK., ALİ KOÇ SK., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ASEM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, ASİL SK., ATA SK., ATAK SK., ATALAY SK., AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAR CD., BAHÇE SK., BAS SK., BAŞ SK., BAŞLIK SK., BİRLEŞİK SK., CEMRE 2 SK., CİHAN SK., ÇAM SK., ÇAMLIK SK., ÇARDAK SK., ÇATALÇEŞME, DAĞKÖY SK., DARBOGAZ, DARBOGAZ SK., DARBOĞAZ SK., DİBEK SK., DOGRU SK., DOĞRU SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DÖNER SK., ELMAS SK., ENDER EVLER SİTESİ İÇ YOLU, ENSAR SK., EREN SK., ERGUN SK., ESEN SK., ESENTEPE CD., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, ESKIKÖY, ESKIKÖY SK., ESKİKÖY SK., FERAH SK., FEZA, FEZA SK., FILIZ, FİLİZ SK., FURKAN SK., GÖZDE SK., GÜLDESTE SK., GÜNDOĞAN SK., KANUNI SK., KANUNİ SK., KARABAŞ SK., KARTEPE SK., KENAN SOFUOGLU, KENAN SOFUOĞLU, KERVAN, KERVAN SK., KEVSER SK., KIRANTEPE MEVKİİ, KIRAZ, KISA SK., KISIKGEÇIT SK., KISIKGEÇİT SK., KİRAZ SK., KOTUK SK., KUMRU SK., KUTLU EVLER, LEYLAK SK., MEDENİYET, MEDENİYET CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHTAP SK., MERCAN SK., MEZARLIK, NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., NISANCI, NISANCI SK., NİŞANCI SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, OĞUZHAN SK., OKUL SK., ORKİDE SK., ORTA CD., ÖNDER SK., PARK SK., PASA SK., PAŞA SK., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFİR 2 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFRANCIK SK., SAGLIK SK., SAĞLIK SK., SAKARYA SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SANAYİİ CD., SANCAK SK., SARDUNYA EVLERİ 2 İÇİ YOLU, SARP SK., SEFA SK., SERDİVAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ, SEYİRTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, SIVRITEPE, SIVRITEPE CD., SİPAHİ SK., SİVRİTEPE CD., SOGUKSU SK., SOĞUKSU SK., SUHUBE EVLERİ 1 İÇİ YOLU, SULU SK., SÜTÇÜ SK., ŞEN SK., TARABYA SK., TESELLİ SK., TOKATDERE SK., TUFAN SK., USTA SK., UZAY SK., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE CD., ÜNİVERSİTE CD., VİŞNE SK., YAVUZ SK., YEMISLI, YEMİŞLİ SK., YENI CD., YENİ CD., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU, YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YESIL SK., YEŞİL SK., YIGIT, YİĞİT SK., YUNUS EMRE SK., YUVA SK., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA, ZAKKUM SK., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde 4600., 4600. SK., 4601. SK., ARALIK, ARALIK CD., KILINÇ SK., TÜRKYOLU CD., YÜNÜAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.